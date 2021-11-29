Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Изданию Службы внешней разведки РФ вручили приз "За верность науке"

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

Специальный приз имени Даниила Гранина популяризаторской премии "За верность науке" получило издание "100 лет Службе внешней разведки Российской Федерации. Документы и свидетельства", редактором которого является глава СВР Сергей Нарышкин.

Приз вручили лично Нарышкину на специальной церемонии, которая состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Глава СВР, выступая на мероприятии, заявил, что в издании служба постаралась "охватить всю вековую историю отечественной внешней разведки, в том числе и её научно-техническое направление, одной из наиболее ярких страниц которого является советский атомный проект".

Премия "За верность науке" - награда для популяризаторов научного знания, учреждённая Министерством науки и высшего образования при поддержке Российской академии наук и Московского государственного университета имени Ломоносова.

  • В декабре прошлого года издание "Проект", признанное российскими властями "иностранным агентом", опубликовало расследование, согласно которому глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и его семья пользуются имуществом российского миллиардера Года Нисанова. Нисанов является совладельцем нескольких отелей и "Киевской площади" в Москве - в неё, в частности, входят торговый центр "Европейский" и гипермаркет"Фуд Сити".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG