Изданию Службы внешней разведки РФ вручили приз "За верность науке"

Специальный приз имени Даниила Гранина популяризаторской премии "За верность науке" получило издание "100 лет Службе внешней разведки Российской Федерации. Документы и свидетельства", редактором которого является глава СВР Сергей Нарышкин.

Приз вручили лично Нарышкину на специальной церемонии, которая состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Глава СВР, выступая на мероприятии, заявил, что в издании служба постаралась "охватить всю вековую историю отечественной внешней разведки, в том числе и её научно-техническое направление, одной из наиболее ярких страниц которого является советский атомный проект".

Премия "За верность науке" - награда для популяризаторов научного знания, учреждённая Министерством науки и высшего образования при поддержке Российской академии наук и Московского государственного университета имени Ломоносова.

В декабре прошлого года издание "Проект", признанное российскими властями "иностранным агентом", опубликовало расследование, согласно которому глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и его семья пользуются имуществом российского миллиардера Года Нисанова. Нисанов является совладельцем нескольких отелей и "Киевской площади" в Москве - в неё, в частности, входят торговый центр "Европейский" и гипермаркет"Фуд Сити".