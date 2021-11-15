МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны" Петра Верзилова по делу о неуведомлении о втором паспорте. Внимание на это обратил телеграм-канал ЧТД.
Как сообщает "Медиазона", Верзилов был объявлен в розыск ещё в январе. Российское законодательство обязывает граждан информировать государство о постоянных видах на жительство и гражданствах в других странах.
У Верзилова, кроме российского, есть гражданство Канады. Уголовное дело на него было заведено после обысков по делу об организации митингов в поддержку Алексея Навального. Сейчас издатель находится за границей. Он и "Медиазона" объявлены российскими властями СМИ-иностранными агентами.
- По уголовному делу ему грозит наказание в виде штрафа до двухсот тысяч рублей или обязательных работ на срок до четырёхсот часов.
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