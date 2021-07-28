Издатель согласился внести корректировки в книгу "Люди Путина" 

Издатель книги "Люди Путина" HarperCollins решил пойти навстречу некоторым требованиям, которые выдвинули крупные российские бизнесмены и контролируемая государством "Роснефть". Речь идёт о мировом соглашении, достигнутом в Высоком суде Лондона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на адвоката истцов.

Спор инициировали глава футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, его бизнес-партнёр Пётр Авен и предприниматель Шалва Чигиринский, а также корпорация во главе с Игорем Сечиным. Все они настаивают, что книга, выпущенная одним из крупнейших издательств в мире, полна "ложных" и "клеветнических" заявлений.

Предпринимателей, выступивших истцами, автор книги Кэтрин Белтон обвиняет в работе на КГБ в 1980-х годах, а лично Абрамовича – в том, что он по приказу Владимира Путина купил "Челси" для проникновения в британскую политическую элиту.

В настоящее время мировое соглашение утверждено лишь в рамках претензий со стороны Фридмана и Авена, тогда как тяжба с Абрамовичем и прочими участниками спора продолжается. Издательство обещает внести корректировки в текст книги и опубликовать извинения за то, что не обратилось за комментариями к бизнесменам.

Издательский дом называет книгу Белтон важным исследованием обстоятельств, представляющих общественный интерес, и утверждает, что она основана на солидных источниках.

Книга "Люди Путина: как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад" вышла в Великобритании в мае 2020 года. Её автор – Кэтрин Белтон – прожила в России 16 лет.

Представители организаций, выступающих в защиту свободы печати, высказывают опасения в связи с тем, что британские законы о защите от клеветы, по их мнению, недостаточно сбалансированны и ориентированы на защиту интересов истцов.

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