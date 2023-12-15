Издательство АСТ "приостановило" продажи книг Быкова и Акунина

Одно из крупнейших российских издательств АСТ заявило о том, что "приостановило" распространение книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. В заявлении от имени гендиректора издательства Павла Гришкова говорится, что некие "публичные заявления писателей" "вызвали широкий общественный резонанс" и "требуют правовой оценки". До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут, - говорится в сообщении АСТ.

Кроме того, книги Акунина и Быкова сняли с продажи в сети магазинов "Читай-город — Буквоед", также объяснив это "недавними высказываниями писателей". Речь идёт о самой большой сети книжных магазинов в России, котоаря принадлежит холдингу "Эксмо-АСТ".

Акунин (Григорий Чхартишвили) и Дмитрий Быков живут за границей и активно выступают против российского вторжения в Украину. Под "публичными заявлениями", по всей вероятности, имеются в виду реплики Акунина и Быкова о войне в их недавних беседах с прокремлёвскими пранкерами Лексусом и Вованом (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов). Пранкеры говорили с писателями, выдавая себя за украинских чиновников. В беседах с ними Быков и Акунин подтвердили свою антивоенную позицию, выразили поддержку Украине и осудили российские власти. Многочисленные прокремлёвские СМИ и телеграм-каналы после публикации фрагментов разговоров обвинили писателей в "предательстве". Быков написал в фейсбуке о разговоре: "повторил только то, что говорю всегда". Акунин разговор с пранкерами не комментировал.

В комментарии РБК Быков отметил, что издательство его ни о чём не извещало. По его словам, он благодарен за то, что в последние два года его продолжали издавать, и отметил, что "ничего нового не происходит, ничего другого быть не могло". "Кто хочет меня читать — будет читать по-прежнему. Точно так же, как в начале 1980-х все мы читали Аксенова и слушали Галича, простите за лестную аналогию. От того, что запрещали читать Некрасова и Аксенова, не стали больше читать Софронова и Бубенного... Давно пора понять, что запретить книгу невозможно», — заявил Быков.

Оба писателя с начала российского вторжения в Украину активно публично выступают против него. Акунин, в частности, стал соучредителем антивоенной организации "Настоящая Россия".

Дмитрий Быков ранее был включён российскими властями в реестр так называемых иностранных агентов. Имя Акунина, как утверждается, по указанию Министерства культуры, убрали с афиш театров, где шли постановки по его книгам. При этом прокремлёвские и провоенные блогеры нередко выражали недовольство тем, что книги Акунина и Быкова продолжают продаваться в России.