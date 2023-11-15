Издательство прекратило продажу книг немецкого журналиста о Путине

Немецкое издательство Hoffmann und Campe прекратило продажу книг известного журналиста Хуберта Зайпеля о Владимире Путине и о современной России. Как сообщает журнал Der Spiegel, на такие меры издательство пошло после того, как оказалось, что Зайпель много лет получал финансирование от кругов, близких к Кремлю.

Расследование по делу Зайпеля провели совместно Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF и "Важные истории". Журналисты выяснили, что с 2013 года Зайпель - признанный эксперт по вопросам российской политики, - получал сотни тысяч евро в качестве "спонсорской помощи" от структур российского миллиардера Алексея Мордашова, который с 2022 года находится под санкциями Евросоюза как лицо, близкое к Владимиру Путину. Журналист не сообщал издателям о конфликте интересов.

В документах о выплате гонораров Зайпелю, подписанных компанией Мордашова, указано, что он должен писать книги о российской политике. Сам журналист и писатель утверждает, что лишь получал финансирование, но российская сторона никак не вмешивалась в содержание его книг и не пыталась влиять на его точку зрения.

Тем не менее теперь германские СМИ и издательства сомневаются в его нейтральности. После публикации расследования немецкие СМИ, на которые работал Зайпель, заявили, что "чувствуют себя обманутыми".