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Ангела Меркель и путнинферштееры

Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель на саммите G20 в Гамбурге 8 июля 2017 г.

"Русский фактор" на выборах в Германии в 19:05 обсудят Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен, Константин Эггерт, Игорь Эйдман, Дмитрий Хмельницкий

Какую роль играют перед парламентскими выборами в Германии "русский фактор", темы Украины, Крыма и Донбасса, деятельности Герхарда Шредера? Ждет ли ФРГ победа христианских демократов и лично Ангелы Меркель?

Обсудят: глава московского представительства фонда Фридриха Науманна Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен, международный обозреватель телеканала "Дождь" Константин фон Эггерт, социолог, публицист, участник рабочей группы по организации Форума русскоязычных европейцев в Германии Игорь Эйдман, историк, архитектор Дмитрий Хмельницкий (Берлин).

Ведет передачу Михаил Соколов.

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