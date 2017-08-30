Ангела Меркель и путнинферштееры

Какую роль играют перед парламентскими выборами в Германии "русский фактор", темы Украины, Крыма и Донбасса, деятельности Герхарда Шредера? Ждет ли ФРГ победа христианских демократов и лично Ангелы Меркель?

Обсудят: глава московского представительства фонда Фридриха Науманна Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен, международный обозреватель телеканала "Дождь" Константин фон Эггерт, социолог, публицист, участник рабочей группы по организации Форума русскоязычных европейцев в Германии Игорь Эйдман, историк, архитектор Дмитрий Хмельницкий (Берлин).

Ведет передачу Михаил Соколов.