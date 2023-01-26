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Издателю "Медиазоны" предъявили обвинение в распространении фейков об армии

Пётр Верзилов

Издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову в России предъявлено обвинение по делу о распространении фейков об армии по мотивам ненависти. Поводом стали твиты и посты в Инстаграме с рассказами об убийствах в Буче, рассказал он в своём инстаграме.

По вменённой статье ему грозит заключение в колонии на срок до 10 лет. Сам он сейчас находится не в России.

В инстаграме Верзилов написал, что находится в Бахмуте — городе в Донецкой области Украины, на который несколько месяцев ведётся наступление российской армии. Он заявил, что принимает поздравления с уголовным делом и что считает, что Украина обязательно победит.

  • Ранее в Москве в квартире матери Верзилова прошёл обыск. Ей вручили повестку на допрос в статусе свидетеля. Позже обыскивался дом участницы Pussy Riot Риты Флорес (Маргариты Коноваловой).
  • О деле о фейках стало известно в начале декабря, но официально эта информация не подтверждалась. Статья об уголовном наказании за фейки об армии была экстренно добавлена в Уголовный кодекс после февральского вторжения в Украину.

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