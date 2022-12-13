В Москве в квартире матери Петра Верзилова проходит обыск

В Москве в квартиру к матери издателя "Медиазоны" Петра Верзилова Елене пришли сотрудники правоохранительных органов. Они проводят обыск. С чем это связано, пока неизвестно, сообщает "Медиазона".

В ноябре 2021 года стало известно, что Верзилов объявлен в розыск по делу о неуведомлении о втором паспорте. У него, кроме российского, есть гражданство Канады, в которой жил его отец. Сам Верзилов учился там в школе. Уголовное дело на него было заведено после обысков по делу об организации митингов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Сейчас издатель находится за границей. Он и "Медиазона" объявлены российскими властями СМИ-иностранными агентами. Ранее Роскомнадзор составлял протокол на Верзилова о неисполнении законодательства об иностранных агентах.