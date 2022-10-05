"Изолируйте лучше Путина!" Овсянникова сбежала из-под ареста

Как работает украинский проект "Хочу жить" для желающих сдаться добровольно в плен российских военнослужащих;

Новый пакет санкций Европейского союза против России включает введение потолка цен на импортируемую российскую нефть;

Соратники Алексея Навального объявили о возобновлении работы в России штабов Навального;

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, против которой возбуждено дело о "фейках" про армию, заявила, что не будет выполнять условия домашнего ареста.

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