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Время Свободы

"Изолируйте лучше Путина!" Овсянникова сбежала из-под ареста

Марина Овсянникова

Информационный дайджест "Время Свободы", 5 октября

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Время Свободы - Темы дня 5.10.2022
by Радио Свобода

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Как работает украинский проект "Хочу жить" для желающих сдаться добровольно в плен российских военнослужащих;

Новый пакет санкций Европейского союза против России включает введение потолка цен на импортируемую российскую нефть;

Соратники Алексея Навального объявили о возобновлении работы в России штабов Навального;

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, против которой возбуждено дело о "фейках" про армию, заявила, что не будет выполнять условия домашнего ареста.

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