Израиль призвал международное сообщество обратить первоочередное внимание на ситуацию с израильскими заложниками, удерживаемыми в Газе уже почти 22 месяца. Поводом стали опубликованные видеозаписи, на которых заложники выглядят крайне истощёнными.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, выступая на брифинге перед заседанием Совета Безопасности ООН, подчеркнул, что международное сообщество должно положить конец практике похищения мирных граждан и вывести эту проблему в центр глобальной повестки. При нападении радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" (обе признанными террористическими в США и ЕС) на Израиль в октябре 2023 года, ответом на которое стала операция ЦАХАЛ в Газе, были захвачен 251 человек. По состоянию на сегодня 49 заложников по-прежнему удерживаются в Газе, при этом, по данным израильской армии, в живых остаются чуть больше 20.

Заседание Совбеза ООН созывается после публикации видеозаписей, на которых израильские заложники Ром Браславски и Эвьятар Давид выглядят крайне истощёнными. Кадры вызвали шок и возмущение среди израильтян. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что был глубоко потрясён увиденным, и обратился к Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой оказать пленным срочную медицинскую и гуманитарную помощь. МККК выразил "глубокое потрясение" опубликованными кадрами и вновь призвал предоставить ему немедленный и беспрепятственный доступ к заложникам.

Вооружённое крыло ХАМАС — бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" — заявило о готовности допустить представителей Красного Креста к заложникам в обмен на постоянный доступ гуманитарной помощи для всего населения сектора Газа.



