США предлагают ХАМАС вернуть всех заложников из Газы одновременно

Соединённые Штаты предлагают перевести переговоры Израиля с группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, в формат "все или ничего" — закончить войну и вернуть из сектора Газа всех 50 заложников одновременно. Об этом заявил спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По его словам, цель переговоров с палестинцами — не расширение войны, а её завершение.

Уиткофф встретился с семьями израильских заложников в Тель-Авиве, в субботу. Он заявил, что большинство израильтян хотят возвращения удерживаемых домой, а жители Газы надеются, что это станет шагом к восстановлению сектора.

Встреча проходила в напряжённой атмосфере на фоне появления нового видео с заложниками — Ромом Браславски и Эвьятаром Давидом. Судя по кадрам, оба заложника очень сильно истощены и находятся в крайне тяжёлом состоянии. Родные называют происходящее "современным Холокостом", обвиняют власти в политических просчётах, затягивании переговоров и отсутствии конкретных действий.

Параллельно переговоры о прекращении войны и освобождении заложников продолжаются, но, по данным израильских СМИ, решений в ближайшее время не ожидается. Глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что вскоре станет ясно, возможно ли добиться соглашения.

Группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, заявила, что не сложит оружие, пока "существует оккупация" Израилем сектора Газа.

Один из лидеров организации Рази Хамед подчеркнул, что оружие станет частью палестинской армии только после создания независимого государства со столицей в Иерусалиме, и добавил, что нападение на Израиль 7 октября 2023 года "заставил мир открыть глаза на палестинский вопрос".

ХАМАС также обвинил США в соучастии в "голоде и геноциде", назвав визит недавний Уиткоффа в пункт раздачи продовольствия Фонда помощи Газе Рафахе "театрализованным представлением".

Тем временем ООН сообщает, что с начала работы фонда с конца мая в Газе вблизи пунктов раздачи гумпомощи погибли более тысячи человек, большинство из которых, по их данным, были застрелены израильскими солдатами. Израильские военные продолжают расследование инцидентов, связанных с гуманитарными центрами. Фонд утверждает, что его пункты раздачи остаются самыми безопасными в регионе.

Израиль обвинения в убийствах палестинцев, которые приходят за помощью, отвергает. Армия обороны Израиля утверждает, что ХАМАС перехватывает помощь и использует гражданских как живой щит.