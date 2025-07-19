Израиль: "быть меньшинством в Сирии — крайне опасно"

Израиль выразил серьёзную обеспокоенность положением этнических и религиозных меньшинств в Сирии на фоне резкой эскалации насилия в провинции Эс‑Сувейда. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, за последние дни там погибли более 900 человек, включая женщин, детей и медицинский персонал. Местные источники сообщают также о похищениях и внесудебных казнях.

"В Сирии под управлением (нового президента страны) аш-Шараа быть представителем меньшинства — будь то курд, друз, алавит или христианин — крайне опасно. Это неоднократно подтверждалось за последние шесть месяцев", — заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

В начале недели в Эс-Сувейде вспыхнули ожесточённые столкновения между друзской общиной и вооружёнными формированиями бедуинов-суннитов. На фоне этих событий Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию авиаударов по позициям сирийских правительственных сил в южной части Сирии и в Дамаске. Израиль обвинил сирийские войска в участии во внесудебных расправах и репрессиях против друзского населения Сирии, подчеркнув, что действия ЦАХАЛ были направлены на защиту этой общины.

В ответ на протесты израильских друзов против событий в Сирии и с учётом гуманитарной ситуации, Израиль пообещал защищать сирийских друзов. При этом, по данным агентства Reuters, израильские власти временно разрешили ограниченное возвращение сирийских сил внутренней безопасности в Эс-Сувейду на 48 часов.

Управление ООН по правам человека потребовало расследовать сообщения о массовых расправах, а Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев — обеспечить гуманитарный доступ в провинцию Эс-Сувейда. По оценкам ООН, около двух тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома.

Израиль призвал мировое сообщество предпринять шаги по обеспечению безопасности и прав меньшинств в Сирии и связать любые формы международного признания нынешнего сирийского руководства с выполнением этих обязательств. США не поддерживают удары ЦАХАЛ по Сирии и призывает к соблюдению режима прекращения огня.