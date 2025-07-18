Израиль согласился на ограниченный ввод сирийских сил в Эс-Сувейду

Израиль разрешил ограниченный вход сирийских сил внутренней безопасности в провинцию Эс‑Сувейда на ближайшие двое суток. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильского чиновника.

Решение объясняется "не­устой­чи­вой обстановкой"— после нескольких дней ожесточённых столкновений между друзами и бедуинскими вооружёнными формированиями, а также авиаударов Армии обороны Израиля по сирийским войскам на юге Сирии и объектам в Дамаске. Доступ сирийских подразделений, по словам источника, будет строго контролироваться и завершится через 48 часов.

Сирийские войска покинули Эс‑Сувейду после объявленного в среду перемирия, но уже в ночь на пятницу бои вспыхнули вновь. По данным местного агентства Sweida24, перестрелки продолжались в нескольких населённых пунктах южной провинции.

Сирийский центр мониторинга прав человека за четыре дня боёв насчитал больше 250 погибших. Среди них — женщины, дети и медицинский персонал.

Министр внутренних дел Сирии настаивает, что армия не планирует возвращаться в регион, но местные жители сообщают о переброске подкреплений на окраины города.

Управление ООН по правам человека потребовало расследовать сообщения о внесудебных казнях и похищениях, а Управление ООН по делам беженцев — открыть гуманитарный доступ.

Сообщается, что около двух тысяч семей покинули дома.

Израиль ранее пообещал защищать друзов — в том числе после протеста израильской друзской общины с призывом защитить сирийских друзов.

Израильская позиция идёт вразрез с мнением США. Вашингтон не поддерживает недавние удары ЦАХАЛ и настаивает на сохранении перемирия. Если столкновения не прекратятся в ближайшие дни, регион рискует снова погрузиться в масштабную эскалацию, говорится в публикации Reuters.