Израиль договорился с ХАМАС о передаче лекарств для заложников

Израиль и палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, договорились о передаче находящимся в секторе Газа израильским заложникам необходимых лекарств в обмен на гуманитарную помощь населению в наиболее пострадавших районах сектора. Договорённость достигнута при посредничестве Катара и Франции.

Официальный представитель МИД Катара Маджед бен Мохаммед Аль-Ансари уточнил, что гуманитарный груз будет отправлен 17 января двумя военными самолётами из Дохи в Египет, откуда его перебросят в сектор Газа. Он включает продовольствие, которое раздадут мирным жителям Газы, и медикаменты для заложников.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что шеф разведывательной службы Моссад Давид Барнеа обратился к Катару с просьбой помочь договориться о передаче медикаментов для заложников.

Ранее организация "Штаб семей заложников" в письме израильскому военному кабинету сообщала, что многим из похищенных в ходе нападения джихадистов 7 октября израильтян требуется регулярная медицинская помощь, а некоторым может грозить непосредственная опасность из-за её отсутствия.

12 января офис Нетаньяху сообщил о достижении предварительной договоренности по передаче лекарств заложникам "в течение нескольких следующих дней". Список лекарств составлялся членами семей заложников и их лечащими врачами.

Над сделкой вместе с Катаром также работала Франция. Президент страны Эммануэль Макрон поручил министерству иностранных дел составить список лекарств для 45 заложников. В субботу, 13 января, медикаменты отправили в Катар.

В ходе нападения ХАМАС на Израиль 7 октября в заложниках у палестинских группировок оказались примерно 240 человек. В ноябре, по условиям временного перемирия между Израилем и ХАМАС, часть из них – в основном женщины и дети – были обменяны на палестинских заключённых женщин и подростков, которые отбывали наказание в израильских тюрьмах. Израиль заявляет, что в секторе Газа остаются 132 заложника, при этом 25 человек погибли, находясь у плену у джихадистов.

15 января ХАМАС опубликовал видео с телами двоих заложников— Итая Свирски и Йосси Шараби. В комментарии утверждается, что они якобы были убиты "ударами израильской армии". В Армии обороны Израиля назвали это "ложью". Министр обороны Израиля Йоав Галант обвинил ХАМАС в психологическом давлении.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в ходе израильской операции против джихадистов, погибли более 20 тысяч человек. Большинство погибших - женщины и дети. Независимого подтверждения этим данным нет.

По данным экспертов ООН, в настоящее время жители Газы "составляют 80 процентов всех людей в мире, сталкивающихся с катастрофическим голодом", а объемы поставляемого в сектор продовольствия остаются недостаточными.