Израиль эвакуирует жителей 28 посёлков у границы с Ливаном

Армия обороны Израиля и Министерство обороны страны утром в понедельник объявили об эвакуации жителей населённых пунктов, расположенных менее чем в 2 километрах от границы с Ливаном.

В сообщении ЦАХАЛ перечислены 28 населённых пунктов, из которых эвакуируют жителей. Им будет предоставлено временное жильё за государственный счёт.

После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября и начала ответных ударов по сектору Газа участились и перестрелки на северной границе Израиля - с Ливаном. Южные районы Ливана де-факто находятся под контролем вооружённой радикальной шиитской группировки "Хезболлах", которую поддерживает Иран. Её представители взяли на себя ответственность за несколько обстрелов израильской территории. Израильские военные наносят ответные удары по объектам "Хезболлах" на территории Ливана. Обмен ударами продолжался и в воскресенье.

О полномасштабных боевых действиях в данный момент речь не идёт. Представители "Хезболлах", которая считается одной из самых мощных и организованных вооружённых групп в регионе, ранее заявляли, что могут начать войну против Израиля в случае, если тот начнёт наземную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Об этом же заявляли в Тегеране. США, в свою очередь, предупреждали все силы в регионе о том, что они не должны вмешиваться в конфликт в Газе.