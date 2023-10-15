Иран заявил о готовности вмешаться в войну Израиля с ХАМАС

Власти Ирана заявили о своей готовности вмешаться в войну Израиля с ХАМАС, если обстрелы сектора Газа не прекратятся. По сообщению The Jerusalem Post, частное предупреждение Тегерана было передано Израилю при посредничестве ООН. Израильское командование подозревает, что вмешательство Ирана будет заключаться в открытии "второго фронта" войны силами радикальной группировки "Хезболла" на юге Ливана и Сирии.

В субботу министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан провёл в Бейруте встречу с координатором ООН по мирному урегулированию на Ближнем Востоке Тором Веннесландом. После этого он встретился с одним из лидеров ХАМАС Исмаилом Хание. Он назвал атаки ХАМАС "исторической победой в деле отвоевания палестинских земель" и пообещал продолжить сотрудничество с группировкой.

"Если военные преступления и геноцид Израиля не будут немедленно остановлены, ситуация может выйти из-под контроля и привести к далеко идущим последствиям, ответственность за которые ляжет на ООН и её Совет безопасности", - написал представитель Ирана в ООН в соцсети Х.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан осудил Веннесланда за встречу с Амирабдоллахианом и за то, что он не осудил действия Ирана по поддержке исламских радикалов. "После того, как вы пожали ему руку, не забудьте смыть со своей кровь израильских младенцев", - написал он.

Израиль тем временем продолжает подготовку к масштабной наземной операции по уничтожению боевиков ХАМАС в секторе Газа. Мирным жителям сектора рекомендовано эвакуироваться на юг, ближе к границе с Египтом. Десятки тысяч людей уже покинули свои дома. С египетской стороны на границе с сектором Газа стоят колонны грузовиков с гуманитарной помощью, но Египет пока не открывает свой единственный пропускной пункт.

США отправили к берегам Израиля вторую авианосную группу.