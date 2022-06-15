Израиль и Египет будут поставлять газ в страны ЕС

Евросоюз подписал в Каире соглашение с Израилем и Египтом о поставках в Европу сжиженного природного газа. Газ добывается в Израиле, Египет же обладает необходимыми мощностями для его сжижения и экспорта. Евросоюз, со своей стороны, поможет Израилю и Египту увеличить добычу газа и вести разведку новых газовых месторождений в их территориальных водах.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые соглашения о поставках газа в ЕС помогут избавиться от энергетической зависимости от России. Российский газ по последним данным составлял около 40% всего газового импорта Евросоюза. Санкции, наложенные Евросоюзом на Россию после её вторжения в Украину, требуют искать новые источники газовых поставок.

В территориальных водах Израиля в Средиземном море есть два действующих газовых месторождения, мощность которых эксперты оценивают в 690 миллиардов кубометров газа; еще одно месторождение находится в разработке. По условиям соглашения, израильский газ будет доставляться на на египетский терминал для сжижения, откуда сжиженный газ повезут в Европу танкеры.

Министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар считает, что новая газовая сделка послужит также укреплению сотрудничества между Израилем и Египтом. С ней согласен и министр нефтегазовой промышленности Египта Тарек эль-Молла. Он надеется на новые связи между Европой, Израилем и Восточносредиземноморским газовым форумом, в который, помимо Израиля и Египта, входят также Иордания, Кипр, Гречия, Франция, Италия и частично признанное государство Палестина.

Египет был первой арабской страной, заключившей договор о мире с Израилем. В последние годы израильско-египетские отношения стабильно улучшаются.