Поставки газа по "Северному потоку" сокращены на 40 процентов

"Газпром" сообщил о снижении на 40 процентов поставок в Германию по газопроводу "Северный поток". Причиной этого названо то, что одна из газовых турбин компании Siemens, установленная на компрессорной станции и отправленная на техобслуживание в Канаде, не была возвращена в Россию из-за введённых в связи с вторжением в Украину санкций.

"Газпром" готов гарантировать поставки лишь 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычного объема в 167 млн кубометров. Утверждается, что такая ситуация продлится как минимум до конца года.

Власти Германии заявляют, что пока нет угрозы дефицита топлива.

Правительство Германии вложит около 10 миллиардов евро в Gazprom Germania - бывшую дочернюю компанию российского "Газпрома" - чтобы спасти её от банкротства. Об этом пишут Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.

В правительстве подтвердили существование плана о выделении кредита компании одним из государственных банков, однако не назвали точную сумму.

Компания с апреля находится под доверительным управлением германского энергетического регулятора. Его срок должен истечь в сентябре. Сообщается, что германские власти намерены продлить его срок и переименовать саму компанию в Securing Energy for Europe ("Энергетическое обеспечение для Европы"). Однако, по данным источников, канцлер Олаф Шольц отказался от планов полной национализации компании из опасений, что такое решение "может разозлить" президента России Владимира Путина. При этом министр экономики страны Роберт Хабек настаивал на полной национализации компании. Gazprom Germaniа или его дочерним компаниям в Германии принадлежат, в частности, газовые хранилища и сети дистрибуции газа, в том числе для критически важных отраслей, включая здравоохранение.

Германия до российского вторжения импортировала из России более 50 процентов всего импортируемого природного газа. Власти заявили о необходимости избавления от энергетической зависимости, однако признают, что для этого необходимо на несколько лет. Россия продолжает поставки газа в большинство стран ЕС, однако на фоне войны и неясных перспектив будущих поставок цены на топливо остаются стабильно высокими, что во многом способствовало росту инфляции в ЕС.