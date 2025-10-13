Израиль и Газа: возвращение заложников и первые дни без войны

В понедельник 13 октября, спустя чуть более двух лет после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль, последние 20 оставшихся в живых израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, вернулись домой. Они были освобождены в рамках предложенного президентом США Дональдом Трампом плана окончания войны в Газе, последовавшей за атакой ХАМАС. Трамп на борту самолета по пути в Израиль заявил журналистам, что война окончена. В Египте в понедельник была созвана международная конференция, на которой будут обсуждаться дальнейшие шаги по реализации мирного плана.

Тысячи людей собрались 13 октября на "Площади заложников" в Тель-Авиве в ожидании освобождения захваченных ХАМАС израильтян.