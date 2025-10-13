Израиль и Газа: возвращение заложников и первые дни без войны

В понедельник 13 октября, спустя чуть более двух лет после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль, последние 20 оставшихся в живых израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, вернулись домой. Они были освобождены в рамках предложенного президентом США Дональдом Трампом плана окончания войны в Газе, последовавшей за атакой ХАМАС. Трамп на борту самолета по пути в Израиль заявил журналистам, что война окончена. В Египте в понедельник была созвана международная конференция, на которой будут обсуждаться дальнейшие шаги по реализации мирного плана.
Тысячи людей собрались 13 октября на "Площади заложников" в Тель-Авиве в ожидании освобождения захваченных ХАМАС израильтян.
Люди на "Площади заложников" в Тель-Авиве.
Автомобиль Красного Креста в секторе Газа – для освобожденных заложников. Сектор Газа, 13 октября 2025 года.
Зив Берман, похищенный ХАМАС 7 октября 2023 года и освобожденный 13 октября 2025 года, в Рамат-Гане, Израиль.
Зив Берман воссоединился со своим братом Гали Берманом, также похищенным ХАМАС.
Освобожденный израильский заложник Омри Миран обнимает свою жену Лишай Миран-Лав. Израиль, 13 октября 2025 года.
Освобожденный заложник Гай Гильбоа-Далал. Петах-Тиква, Израиль.
Заложник Матан Ангрест после освобождения. Израиль, 13 октября 2025 года.
На фотографии, распространенной израильской армией – освобожденный заложник Эйтан Мор. 13 октября 2025 года.
Освобожденный заложник Алон Охель.
Опубликованная армией Израиля подборка не датированных фотографий двадцати освобожденных сегодня заложников: Матана Ангреста, Гали Берман, Зива Бермана, Элкану Бохбота, Рома Браславски, Нимрода Коэна, Ариэля Кунио, Давида Кунио, Эвьятара Давида, Гая Гильбоа Далала, Максима Херкина, Эйтана Хорна, Сегева Кальфона, Бара Куперштейна, Омри Мирана, Эйтана Мора, Йосефа Хаима Оханы, Алона Охеля, Авинатана Ора и Матана Зангаукера.
Приветствие прибывшему в Израиль президенту США Дональду Трампу, написанное на берегу моря в Тель-Авиве.
Дональд Трамп принимает овации перед выступлением в израильском парламенте – Кнессете. Иерусалим, 13 октября 2025 года.
В секторе Газа палестинцы ликуют после новости о прекращении огня в секторе Газа. 9 октября 2025 года.
Тысячи палестинцев после объявления о прекращении огня начали возвращаться домой, в северную часть сектора Газа, 11 октября 2025 года.
Один из палестинцев, освобожденных из израильских тюрем в рамках соглашения о прекращении войны.
Египетский курорт Шарм-эль-Шейх на Красном море перед международным саммитом по Газе, 13 октября 2025 года.