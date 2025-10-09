План, в который верят. Принудит ли Трамп Израиль и ХАМАС к миру

Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил об окончании войны Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа, и стороны конфликта подтвердили его слова. Что может быть дальше?

Израиль и палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, 9 октября подтвердили подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении остающихся в плену израильских заложников в обмен на выход из израильских тюрем большого числа осужденных палестинцев. Пока это лишь первый этап реализации плана, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом с целью прекращения боевых действий в Газе.

Объявление о предстоящем прекращении боевых действий было встречено ликованием и в Израиле, и в секторе Газа.

В четверг Трамп заявил, что заложники в секторе Газа должны быть освобождены в 13 или 14 октября. Он также сообщил, что в ближайшие выходные надеется лично присутствовать на финальной церемонии подписания соглашения между Израилем и ХАМАС в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх, где ранее проходили непрямые переговоры между сторонами конфликта. "Мы урегулировали семь конфликтов. Это – восьмой. Я думаю, с Россией и Украиной тоже все решится", – отметил Трамп, комментируя в Белом доме перемирие между Израилем и ХАМАС.

Однако многое еще может пойти не по плану. Все еще не согласован окончательно список палестинцев, подлежащих освобождению. ХАМАС добивается выхода из тюрем наиболее известных палестинских заключенных, а также сотен задержанных в ходе операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Кроме того, сторонам еще только предстоит обсуждение дальнейших шагов в рамках плана Трампа из 20 пунктов. Остающиеся вопросы включают, в частности, то, как будет управляться почти полностью разрушенный сектор Газа после завершения боевых действий, а также дальнейшую судьбу ХАМАС, которая до сих пор отвергает требование Израиля разоружиться.

Однако в любом случае уже имеющиеся соглашения считаются самым крупным шагом на пути к завершению двухлетней войны, начало которой положило нападение боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Жертвами этого теракта стали 1200 человек, свыше 250 были захвачены в заложники. По информации Министерства здравоохранения сектора Газа (полностью подконтрольного ХАМАС), количество погибших за время войны палестинцев превышает 67 тысяч человек. Неизвестной остается судьба 48 израильтян-заложников, из которых 20, по израильским данным, все еще живы. 26 других заложников заочно объявлены убитыми, а судьба еще двух неизвестна. Представители ХАМАС говорят, что извлечение их тел может занять немало времени.

Как подчеркивает военно-политический аналитик, востоковед Василий Семенов, пока перемирие еще не вступило в полную силу, израильские удары по Газе продолжались до самого, хотя и в заметно меньших масштабах, чем до начала переговоров в Египте в начале этой недели:

"Министерство здравоохранения Газы сообщило, что за последние 24 часа израильским огнем было убито по меньшей мере девять палестинцев, что намного меньше, чем число погибших ежедневно в последние недели во время одной из крупнейших израильских атак, тотального наступления на город Газа.

Соглашение получило поддержку арабских и западных стран и было широко представлено как крупное дипломатическое достижение Трампа, который назвал его первым шагом к примирению на Ближнем Востоке. А израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал его "национальной и моральной победой Государства Израиль".

Крайне правые члены правящей коалиции Нетаньяху давно и последовательно выступают против любой сделки с ХАМАС

При этом, хотя израильский министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что Израиль заинтересован в расширении круга мира и нормализации отношений на Ближнем Востоке, крайне правые члены правящей коалиции Нетаньяху, напомню, давно и последовательно выступают против любой сделки с ХАМАС. Один из них, министр финансов Бецалель Смотрич, например, подчеркнул, что ХАМАС все равно должна быть полностью уничтожена после возвращения заложников. Он не голосовал за соглашение, хотя и не стал угрожать распадом правительства

Сам Биньямин Нетаньяху также все два года войны не раз заявлял, что Израиль при любом исходе переговоров с ХАМАС не прекратит войну до тех пор, пока военный и административный потенциал группировки не будет полностью уничтожен.

– Да, ведь нынешний мирный план предусматривает полное разоружение ХАМАС и ее окончательный отказ от участия в управлении сектором Газа. Израиль давно требует твердого выполнения именно этого условия – которое ХАМАС решительно отвергает.

– Безусловно. Важно и то, что, судя по имеющейся информации, ХАМАС, несмотря на все потери и поражения последнего времени и физическое уничтожение большей части своего руководства, не только продолжает действовать, но и вербует новых боевиков – как в секторе Газа, так и за его пределами. Об этом говорят и местные жители, и эксперты по региону. Для ХАМАС, как и для любой другой партизанской, повстанческой группировки, сам факт долгого выживания в войне с несравнимо более мощной чужеземной армией уже обеспечивает символическую победу. Благодаря этому у ХАМАС появляется шанс как-то все же удержать власть в секторе Газа – и пережить любой ущерб, причиненный Израилем.

– Можно ли ставить знак равенства между словосочетаниями "боевики ХАМАС" и "население сектора Газа", как делают некоторые? Это очень важно для понимания ситуации в Газе.

– Разумеется, это разные вещи. Группировка ХАМАС, название которой расшифровывается как "Исламское движение сопротивления" – очень мощная организация, располагающая в секторе Газа большим числом сторонников. Однако у нее среди населения Газы и в целом среди всех палестинцев очень много и противников, которые считают ее полностью коррумпированной, очень жестокой и при этом не способной ни к какому созидательному управлению организацией, от которой страдают сами местные жители и которая представляет и для них самих большую угрозу. А еще в этой среде есть и даже более радикальные джихадистские группы, которые относятся к ХАМАС как к коллаборационистам, готовым идти на неприемлемые уступки Израилю", – напоминает Василий Семенов.

Согласно плану Трампа, группировка ХАМАС, безраздельно правящая сектором Газа с 2007 года, должна быть заменена неким "технократическим, аполитичным палестинским управляющим комитетом", надзор за деятельностью которого должен будет осуществлять международный "Совет мира". Формальным председателем его должен стать сам Дональд Трамп, а руководящую роль будет играть Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании. Как утверждает Белый дом, "сектор Газа станет "дерадикализованной", свободной от террора территорией, которая не будет представлять угрозы для своих соседей и начнет перестраиваться на благо палестинского народа".

По оценкам ООН, почти четыре из каждых пяти зданий в секторе Газа сегодня сильно повреждены или вообще разрушены. В декабре прошлого года эксперты ООН заявили, что только общий объем обломков зданий в Газе превышает 50 миллионов тонн – только на их вывоз оттуда может уйти 10–20 лет. В феврале 2025 года Всемирный банк оценил материальный ущерб, нанесенный сектору Газа боевыми действиями, в 29,9 миллиарда долларов. Эта сумма в 1,8 раз превышает весь годовой объем производства в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, вместе взятых.

План Дональда Трампа предусматривает, что "Совет мира" определит схему восстановления сектора Газа, включая источники финансирования его реконструкции, на период, пока Палестинская национальная администрация (то есть фактически Организация освобождения Палестины во главе с движением ФАТХ и его лидером Махмудом Аббасом, сейчас правящие частью оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан) реализует программу реформ, которая могла бы "надежно и эффективно вернуть контроль над сектором Газа".

С июня 2007 года ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины"), рассматриваемая многими странами и мировыми лидерами как легитимное палестинское правительство, и ХАМАС постоянно находились в состоянии гражданской войны друг с другом, несмотря на попытки подписания нескольких перемирий. При этом администрацию Махмуда Аббаса в последние годы все чаще доказанно обвиняют в тотальной коррупции – и не только в Израиле и на Западе, но и в арабском мире.

Сам Махмуд Аббас дистанцируется от нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. "Эти действия не отвечают интересам палестинского народа и не отражают его справедливую борьбу за свободу и независимость", — подчеркнул он, выступая 25 сентября во видеосвязи с обращением к Генассамблее ООН. Он также отметил, что поддержка прав палестинцев не означает согласия с антисемитизмом. "Мы отвергаем антисемитизм на основе наших ценностей и принципов", — добавил Аббас. При этом Аббас охарактеризовал военную операцию армии Израиля в Газе, начавшуюся в ответ на нападение 7 октября, как "одну из самых ужасных гуманитарных трагедий XX и XXI века".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лично выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН с речью на следующий день, 26 сентября, заявил, что Израиль категорически отвергает возможность создания палестинского государства. По его словам, подобная перспектива представляет угрозу безопасности Израиля и подрывает его национальные интересы.

Выступление Нетаньяху состоялось вскоре после того, как Франция, Великобритания и ряд других государств признали Палестину в качестве независимого государства. Назвав это решение "позорным клеймом", Нетаньяху сказал: "Знаете, какой сигнал лидеры, признавшие на этой неделе палестинское государство, послали палестинцам? Это очень ясный сигнал: убийство евреев окупается". "Израиль не позволит вам навязать ему террористическое государство. Мы будем защищать себя и свое будущее, несмотря на любое давление извне", – подчеркнул израильский премьер.

В мирном плане Дональда Трампа, вроде бы одобренном сейчас и Израилем, и ХАМАС, никаких гарантий создания полноценного палестинского государства нет. В нем лишь говорится, что по мере развития сектора Газа и реализации программы реформ Палестинской администрации "могут, наконец, сложиться условия для надежного пути к самоопределению и государственности палестинцев, что мы признаем естественным стремлением палестинского народа".

Согласно мирному предложению Вашингтона, в процессе восстановления никто из жителей не будет принужден покидать сектор Газа. Однако те, кто захочет уехать, смогут свободно это сделать – с правом вернуться потом. "Мы будем поощрять людей оставаться и дадим им возможность построить лучшую жизнь в Газе", – говорится в плане Дональда Трампа, который ранее предлагал переселить палестинцев Газы в другие государства, возможно, в соседние. Эта идея, впрочем, вызвала столь широкое международное осуждение, что президент США от нее отказался.

Нынешние договоренности предусматривают, что "региональные мусульманские союзники Вашингтона на Ближнем Востоке" обеспечат выполнение группировкой ХАМАС взятых на себя обязательств, а США будут работать с арабскими и международными партнерами над созданием временных интернациональных вооруженных "Международных стабилизационных сил" для немедленного развертывания их контингента в Газе.

Согласно плану, эти стабилизационные силы начнут обучать и оказывать поддержку "проверенным палестинским полицейским" в секторе Газа, а также опираться в своей деятельности на поддержку Иордании и Египта, "имеющих обширный опыт в этой области". Также стабилизационные силы будут сотрудничать с Израилем и Египтом, помогая совместно обеспечивать безопасность приграничных районов сектора Газа и Израиля, совместно с недавно обученными палестинскими полицейскими.