Израиль и Иран обмениваются ударами - впервые за два месяца

Израильские военные в ночь на 8 июня нанесли удары по военным объектам и нефтехимическому заводу в Иране - после того, как вечером 7 июня Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю, назвав это ответом на израильские удары по объектам группировки "Хезболла" в ливанском Бейруте.

Утром в понедельник Иран, а также союзная ему йеменская группировка "Ансар Алла" (хуситы), вновь атаковали Израиль.

Речь идёт о крупнейшей эскалации конфликта с начала апреля, когда США и Иран договорились о перемирии. Израиль с этого времени воздерживался от ударов по Ирану - и наоборот.

Удары по военным целям в Иране и нефтехимическому заводу в провинции Хузестан подтвердили в Армии обороны Израиля.

Иран после этого заявил о новых ударах по израильской территории, в том числе по военным базам. В ЦАХАЛ заявили, что все ракеты были перехвачены, ущерба нет. Хуситы, в свою очередь, заявили, что намерены заблокировать связанное с Израилем судоходство в Красном море. По сообщениям, из Йемена, где хуситы контролируют северные районы и столицу Сану, была выпущена одна ракета, её перехватили.

Тревога в Израиле ночью и утром объявлялась несколько раз. Сообщений о пострадавших и раненых не было. Аэропорт имени Бен-Гуриона продолжает работу.

Иран первым нанёс удары по Израилю после двухмесячной паузы вечером 7 июня, заявив, что это реакция на нанесённые ранее Израилем удары по штаб-квартире группировки "Хезболла" (признана террористической в США и Израиле, в Ливане действует легально как политическая партия и военизированная организация) в Бейруте.

Президент США Дональд Трамп после иранских ударов призвал и Иран, и Израиль отказаться от дальнейшего обмена ударами. В интервью NBC Трамп сказал, что США и Иран уже очень близки к мирным соглашениям, но Вашингтон всё ещё добивается от Тегерана чётких гарантий того, что он не будет стремится к ядерному оружию. Трамп также предположил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху нужно будет принять условия "сделки" США и Ирана, если она будет заключена.