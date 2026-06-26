Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение при посредничестве США

Представители Израиля и Ливана подписали в Вашингтоне 26 июня рамочное соглашение о прекращении огня и пути к достижению мира. Соглашение достигнуто при посредничестве США после нескольких дней переговоров. Госсекретарь Марко Рубио на церемонии подписания отметил, что соглашение должно создать основу для "прочного мира и безопасности" в регионе. Документ подписали послы Ливана и Израиля в США.

Согласно данным СМИ, в частности Axios и The Times of Israel, оно предусматривает частичный вывод израильских войск из так называемой буферной зоны на юге Ливана, созданной в ходе боёв весной нынешнего года, который израильские военные вели против ливанской шиитской группировки "Хезболла" (действует в Ливане как политическая партия и военизированная организация, в США и Израиле признана террористической).

Сообщается, что Израиль покинет два участка буферной зоны, которые, как предполагается, займут ливанские военные. При этом в большей части буферной зоны останутся израильские военные, во всяком случае, в ближайшее время.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные сохранят "зону безопасности" на юге Ливана до тех пор, пока угроза со стороны "Хезболлы" не будет устранена, то есть группировка не будет разоружена.

Переговоры между представителями Ливана и Израиля велись с апреля при посредничестве США, ранее стороны несколько раз договаривались о прекращении огня.

Представитель группировки "Хезболла" заявил телеканалу "Аль-Маядин", что она не признаёт соглашение и не будет его соблюдать, сообщает Reuters. Организация действует автономно от ливанских властей, считая себя частью так называемой "оси сопротивления", координируемой Ираном. Иран на мирных переговорах с США настаивал на прекращении огня в Ливане и, помимо прочего, на выводе израильских войск из страны, заявляя о нём как об условии соглашения. Иран, однако, подписал на прошлой неделе меморандум о взаимопонимании с США, несмотря на невыполнение этого требования. Израиль, со своей стороны, заявляет, что будет действовать в интересах своей безопасности без оглядки на договорённости США с Ираном. Такая позиция привела к ряду резких заявлений представителей администрации США о действиях Израиля в Ливане.



