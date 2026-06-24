США предлагают план частичного вывода ЦАХАЛ с юга Ливана

США, Израиль и Ливан обсуждают новый механизм контроля над югом Ливана, который предусматривает поэтапную передачу части территорий, занятых Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), под контроль ливанской армии.

Израильские СМИ сообщают, что ливанские военные смогут занимать отдельные районы только после проверки со стороны США на отсутствие связей с "Хезболлой". При этом Израиль сохранит присутствие в приграничной буферной зоне и продолжит координацию действий с Вашингтоном.

Проиранская группировка "Хезболла" признана террористической в США и Израиле. Евросоюз признаёт террористическим её боевое крыло, но не политическую партию.

По данным Ynet, командование ЦАХАЛ и политическое руководство Израиля в последние дни проводят интенсивные консультации о будущей конфигурации сил в Южном Ливане. В армии считают, что активная фаза операции близка к завершению, а основной задачей становится удержание стратегических высот и оборона израильских приграничных районов.

Несмотря на переговоры, боевые действия продолжаются. Подразделения 36-й дивизии удерживают позиции на хребте Али-Тахер за рекой Литани. ЦАХАЛ сообщает о столкновениях с боевиками и ударах по вооружённым группам, приближавшимся к израильским позициям.

Отдельным предметом обсуждения остаётся судьба подземной инфраструктуры "Хезболлы". Израильские военные рассматривают два варианта: уничтожить туннели до возможного сокращения присутствия в регионе либо передать ответственность за них ливанской армии в рамках обсуждаемого американского плана.