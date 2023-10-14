Израиль на 6 часов продлил срок для эвакуации жителей севера Газы

Армия обороны Израиля официально заявила, что продлила срок для безопасной эвакуации жителей северных районов сектора Газа на 6 часов - в дополнение к 24 часам, которые израильские военные дали жителям на эвакуацию утром в пятницу.

В телеграм-канале ЦАХАЛ утверждается, что, несмотря на противодействие контролирующей Газу радикальной группировки ХАМАС, жители начали покидать северные районы сектора. Также опубликован текст листовок с призывами покинуть дома, которые израильская авиация сбрасывает над Газой.

Пока нет объективных данных о том, сколько жителей севера Газы переехало на юг после призыва Израиля. Всего население северных районов сектора оценивается в 1,1 миллиона человек.

Израиль объясняет свои призывы к жителям Газы тем, что начнёт в секторе в ближайшее время наземную операцию с целью разгрома ХАМАС. Неделю назад вооружённые отряды этой группировки, признанной в США и ЕС террористической, напали на южные районы Израиля. Жертвами нападения по последним данным стали более 1300 человек, более ста были захвачены в заложники и по-прежнему удерживаются в Газе. В результате ударов по сектору Газа, которые Израиль наносит в ответ на нападение, по данным палестинской стороны, погибли около 1900 жителей Газы.

Ряд арабских стран резко осудили призывы Израиля к жителям Газы покинуть дома, а также блокаду сектора. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Израилю с требованием не допустить гуманитарной катастрофы в регионе из-за перемещения сотен тысяч мирных жителей сектора. "Люди должны быть в безопасности у себя дома", - заявили в ООН. Также организация призвала прекратить блокаду сектора хотя бы временно, чтобы доставить в регион воду, продовольствие и топливо.

Издание Washington Post утверждает со ссылкой на видео, что один из израильских ударов, по всей видимости, пришёлся по колонне беженцев, в результате чего могли погибнуть десятки людей. Израильские военные эти утверждения пока не комментировали.

ЦАХАЛ сообщил, что в результате авиаудара по Газе в ночь на субботу был убит Мерад Абу Мерад, который, как утверждается, возглавлял воздушные силы ХАМАС в Газе и был одним из руководителей нападения на Израиль 7 октября. Тогда для атаки использовался в том числе десант на парапланах - ранее палестинские вооружённые группировки такую тактику не применяли.

ХАМАС всю пятницу продолжал обстреливать Израиль из сектора Газа. Наиболее опасной территорией остаётся юг страны, в частности города Ашдод и Ашкелон. Также израильские военные утверждают, что пресекли попытку проникновения вооружённой группы с территории Ливана, нанеся по ней удар беспилотником.