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Израиль начал операцию против хуситов в Йемене

Последствия израильского обстрела порта Ходейда, Йемен, 21 июля 2024 года
Последствия израильского обстрела порта Ходейда, Йемен, 21 июля 2024 года

Израильская авиация начала новую операцию против группировки йеменских хуситов "Ансар Алла". В ночь на понедельник, 7 июля, самолёты Армии обороны Израиля бомбили порты Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, а также электростанцию в Рас-Канатибе.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в налете участвовали 20 самолётов, применивших примерно 50 бомб и ракет.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сказал, что также был нанесен удар по судну Galaxy Leader, захваченному хуситами примерно два года назад в Красном море. Хуситы установили на него систему радаров и использовали для отслеживания судов и терактов против них.

Хуситы попытались в ответ запустить баллистическую ракету в сторону Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали ночью в окрестностях Мертвого моря. О пострадавших не сообщалось.

Операция против хуситов получила название "Чёрный флаг".

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