Израиль начал операцию против хуситов в Йемене

Израильская авиация начала новую операцию против группировки йеменских хуситов "Ансар Алла". В ночь на понедельник, 7 июля, самолёты Армии обороны Израиля бомбили порты Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, а также электростанцию в Рас-Канатибе.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в налете участвовали 20 самолётов, применивших примерно 50 бомб и ракет.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сказал, что также был нанесен удар по судну Galaxy Leader, захваченному хуситами примерно два года назад в Красном море. Хуситы установили на него систему радаров и использовали для отслеживания судов и терактов против них.

Хуситы попытались в ответ запустить баллистическую ракету в сторону Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали ночью в окрестностях Мертвого моря. О пострадавших не сообщалось.

Операция против хуситов получила название "Чёрный флаг".

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