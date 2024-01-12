США и Великобритания нанесли удары по боевым позициям хуситов в Йемене, сообщило агентство Reuters. По всей видимости, это первые удары, которые наносятся Соединёнными Штатами по хуситам в Йемене с 2016 года, говорится в сообщении агентства.

Четыре официальных представителя Вашингтона, сообщили агентству Reuters на условиях анонимности, что формальное заявление США будет сделано "скоро", и в нём, как ожидается, будут приведены подробности ударов.

По информации Би-би-си, авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые, пользуясь поддержкой Ирана, в последнее время стали нападать на торговые суда в Красном море.

Как сообщает ближневосточная пресса, удары нанесены, в частности, по целям в портовом городе Ходейда и в международном аэропорту столицы Йемена Саны.

С заявлениями по поводу ударов выступили одновременно президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

В специальном заявлении президент Байден назвал эту операцию США и их союзников прямым ответом на "беспрецедентные" нападения хуситов Йемена на торговые суда в Красном море

Удары наносятся с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок, сообщают СМИ, в том числе используются крылатые ракеты «Томагавк». Целями стали, в частности, РЛС и склады беспилотников.

В среду вечером Белый дом распространил специальное заявление президента Джо Байдена. В нем указывается, что удары по ряду объектов в Йемене стали ответом на «беспрецедентные» нападения хуситов на суда в Красном море, которые поставили под угрозу муждународное судоходство в регионе. Ракетные удары были нанесены ВМС США совместно с Королевскими Военно-морскими силами Великобритании и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, нападают на морские маршруты в регионе, чтобы продемонстрировать свою поддержку ХАМАС (признана террористической группировкой в США - прим. ред.). Атаки хуситов нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией. Различные судоходные компании приостановили свою деятельность в регионе, направляя суда по маршруту вокруг Африки.

Офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит сразу не ответил на запрос Reuters о комментариях, а Пентагон и Белый дом до начала операции отказались комментировать это газетное сообщение. США обычно не комментируют потенциальные будущие военные операции.



«Хуситы должны остановить эти атаки… они понесут ответственность за любую неспособность сделать это», — заявил в четверг представитель национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



Британские СМИ также сообщили, что другие политические деятели, в том числе лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер, а также спикер Палаты общин, были проинформированы правительством.

Трое жителей йеменской Ходейды сообщили агентству Reuters, что в городе в четверг вечером объявлена тревога из-за интенсивного перемещения сил хуситов и движения военных грузовиков. По их словам, военные объекты и лагеря хуситов в Ходейде также эвакуируются.

Американские военные заявили, что ранее в четверг хуситы совершили 27-е нападение на судоходство с 19 ноября, выпустив противокорабельную баллистическую ракету по международным морским путям в Аденском заливе.



Ранее на этой неделе Военно-морские силы США и Великобритании сбили беспилотники и ракеты, выпущенные хуситами в направлении южной части Красного моря.



Хуситы, захватившие большую часть Йемена в ходе гражданской войны, поклялись атаковать корабли, связанные с Израилем или направляющиеся в израильские порты. Однако многие из кораблей, подвергшихся нападению, не имели никакого отношения к Израилю.

Ранее в четверг лидер хуситов заявил, что любое нападение США на военные формирования хуситов "не останутся без ответа".

Также сообщалось, что Великобритания и США готовы к нанесению ударов по военным объектам хуситов на территории Йемена. Источники в западных оборонных ведомствах сообщили, что в четверг подготовка к атаке активизировалась — в ответ на атаку хуситов а американские и британские корабли в минувший вторник.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о неминуемости "последствий" для хуситов. Британский министр обороны Грант Шэппс порекомендовал журналистам "следить за развитием событий".

Лидер хуситской группировки Абдул-Малик аль-Хути, которая контролирует север и запад Йемена, заявил в четверг, что в случае нападения на позиции повстанцев, они нанесут ответные удары. Это означает, пишет "Гардиан", что конфликт в Красном море может оказаться затяжным.

Аль-Хути в телеобращении в четверг заявил, что его войска полны решимости ответить на любые удары, которые будут наноситься по отрядам хуситов.