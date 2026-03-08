Израиль нанес удар по нефтехранилищам в Тегеране

Израиль нанес удары по нефтехранилищам в Тегеране. Израильский источник заявил агентству Reuters, что топливо использовалось для производства и разработки оружия, а также для функционирования военных баз.

Национальная иранская нефтяная компания заявила, что в результате ударов погибли четыре сотрудника организации. В компании добавили, что в некоторых районах будет временно будет введено нормирование топлива, "чтобы обеспечить справедливые и устойчивые поставки".

Иранское общество Красного Полумесяца сообщило, что взрывы на нефтехранилищах привели к выбросу большого количества токсичных углеводородных соединений, оксидов серы и азота. Отмечается, что это может вызвать кислотные дожди.

Как сообщает базирующаяся в США независимая правозащитная организация HRANA, с начала американо-израильской операции в Иране погибли 1205 мирных жителей, среди них как минимум 194 ребенка.

Израильское издание Ynet со ссылкой на источники пишет, что Объединенные Арабские Эмираты нанесли первый удар по территории Ирана. Утверждается, целью был завод по опреснению воды. В то же время в комментарии The Jerusalem Post высокопоставленный представитель ОАЭ опроверг эту информацию. По данным издания, ОАЭ выбрали бы в качестве своей цели военный объект, если бы собирались вступить в войну.

Израиль также нанес удары по южному Ливану и Бейруту. В столице был атакован отель "Рамада", пишет Reuters. В Армии обороны Израиля заявили, что целью ударов были ключевые командиры ливанского корпуса сил "Кудс" – это подразделение Корпуса стражей исламской революции в Бейруте.

В воскресенье министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате израильских авиаударов за последнюю неделю увеличилось до 394 человек.

Иран в воскресенье нанес удары по Кувейту, ОАЭ и Бахрейну. В Кувейте в результате удара беспилотников загорелось здание, находящееся в ведении Государственного учреждения социального обеспечения. Министерство внутренних дел страны заявило, что двое сотрудников ведомства погибли "при исполнении служебных обязанностей".

В Бахрейне, как сообщается, под удар попала опреснительная установка. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в результате авиаудара США была повреждена иранская опреснительная установка на острове Кешм, добавив, что тем самым "прецедент создали США, а не Иран".