Израиль нанёс удар по объектам йеменских хуситов в порту Ходейда

Израиль нанёс удары по объектам йеменских хуситов в порту Ходейда, Йемен — в ответ на продолжающиеся нападения хуситов на корабли, направляющиеся в Израиль, а также на ракетные обстрелы израильской территории.

Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны Исраэль Кац подчеркнул, что Израиль "решительно противодействует любой попытке восстановления террористической инфраструктуры" йеменских хуситов. В официальном заявлении армии Израиля отмечается, что атакованный объект использовался "в том числе для перевозки оружия из Ирана, которое затем применяется хуситами для террористических атак против Израиля и его союзников".

Хуситский телеканал Al Masirah подтвердил факт ударов по порту, не уточнив деталей. С октября 2023 года, когда началась военная операция Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС в Газе, поддерживаемые Ираном хуситы начали нападения на суда в Красном море, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами.

В ответ Израиль усилил удары по позициям хуситов, которые контролируют большую часть северного Йемена, включая порт Ходейда, имеющий стратегически важное значение.

В начале июля хуситы взяли на себя ответственность за атаку на греческое судно Eternity C, в результате которой, по данным морских властей, погибли четверо из 25 членов экипажа.

В мае США неожиданно объявили, что достигли соглашения с хуситами, согласно которому американские авиаудары по позициям хуситов были остановлены в обмен на прекращение нападений на коммерческие суда. Представители хуситов подчеркивают, что соглашение не распространяется на Израиль.