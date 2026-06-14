Израиль нанёс удар по штаб-квартире "Хезболлы" на юге Бейрута

Авиация Израиля нанесла удар по штаб-квартире "Хезболлы" в районе Дахия на юге Бейрута. В ЦАХАЛ заявили, что объект использовался для планирования атак против израильских граждан и военных.

Группировка "Хезболла" признана террористической в США и Израиле. В ЕС считается теорористическим боевое крыло "Хезболлы", но не политическая партия.

В израильской армии подчеркнули, что удар был нанесён после запуска беспилотников "Хезболлы" в сторону Израиля. По данным ЦАХАЛа, один из дронов упал рядом с жилыми домами в приграничном городе Шломи.

Армия Израиля призвала жителей ряда населенных пунктов на юге Ливана эвакуироваться. Представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи заявил, что "Хезболла" нарушает условия прекращения огня, поэтому армия готовится к новым ударам по её объектам.

По данным израильских СМИ, политическое руководство страны поручило военным избегать шагов, которые могут сорвать переговоры между США и Ираном.

В Израиле считают, что обсуждаемое между Вашингтоном и Тегераном соглашение предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. При этом израильские власти заявляют, что сохранят свободу действий против "Хезболлы" и не намерены выводить войска из зон безопасности на юге страны.