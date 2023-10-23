В Израиле назвали условия отмены наземной операции в Газе

Наземная операция израильской армии в Газе может быть отменена только при условии, что боевики ХАМАС освободят всех заложников и сложат оружие. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус в интервью австралийскому ABC.

"Если ХАМАС выйдет из мест, где он прячется, прикрываясь гражданскими, вернет наших заложников и сдастся без условий, тогда война будет окончена", — сказал Конрикус.

По его словам, цель этой войны — ликвидировать ХАМАС, чтобы он больше никогда не мог угрожать израильтянам и не повторил вторжения, которое случилось 7 октября.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что военная кампания против ХАМАС может продлиться "месяц, два, три" и завершится полным уничтожением радикальной группировки.

"Это должно стать нашей последней маневренной операцией в Газе, по той простой причине, что после неё никакого ХАМАС не будет", – добавил он. Йоав Галлант поблагодарил израильские ВВС и отметил, что следующая стадия, то есть наземная операция, "начнется скоро".

Как скоро она начнётся, по-прежнему, неясно. Ранее сообщалось, что наземная операция была отложена по просьбе США, чтобы дать время на переговоры об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников.

Как отмечает The New York Times со ссылкой свои источник, освобождение ХАМАС двух американок заставило США настоятельнее добиваться отсрочки начала наземной операции в секторе Газа. Источник издания, знакомый с ходом переговоров, отметил, что ХАМАС прямо предупредил, что начало операции сделает освобождение заложников гораздо менее вероятным.

За минувшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по более 320 военным объектам в секторе Газа. Их целями, согласно заявлению ЦАХАЛ, были туннели, в которых находились боевики ХАМАС, наблюдательные пункты, а также "десятки оперативных командных центров", в некоторых из которых скрывались джихадисты.

Кроме того, были нанесены удары по целям, которые представляли угрозу для готовящихся к наземным операциям израильских военных, включая десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет, говорится в пресс-релизе Армии обороны Израиля.

Министерство внутренних дел в секторе Газе, который контролирует ХАМАС, заявило, что ночные удары израильской армии по территории региона привели к "большому числу" жертв среди мирного населения. Их точное число палестинская сторона не называет. Независимого подтверждения этой информации нет.