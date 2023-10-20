ХАМАС утверждает, что освобождены две израильские заложницы

Радикальная группировка ХАМАС заявила об освобождении двух заложниц, которых удерживала в секторе Газа после нападения на Израиль 7 октября. Предположительно, речь идёт о матери и дочери - Юдит и Натали Раанан, 59 и 18 лет соответственно. Обе они, помимо израильского гражданства, имеют также и американское. Сообщается о том, что посредником в переговорах об их освобождении выступал Катар.
Официального подтверждения по поводу освобождения заложниц пока нет, но израильские СМИ сообщают, что их передали властям Египта через границу с сектором Газа.
Также утверждается, что женщин освободили "по гуманитарным причинам" без каких-либо условий.
- По последним данным, ХАМАС захватил в заложниках более 200 человек, в их числе свыше 20 детей, самому младшему из них 9 месяцев. Жертвами атак экстремистов в Израиле с 7 октября стали более 1400 человек.
- В секторе Газа, по данным подконтрольных ХАМАС официальных лиц, более 4 тысяч погибших с 7 октября в ходе вооружённого противостояния.
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