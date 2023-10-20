ХАМАС утверждает, что освобождены две израильские заложницы

Радикальная группировка ХАМАС заявила об освобождении двух заложниц, которых удерживала в секторе Газа после нападения на Израиль 7 октября. Предположительно, речь идёт о матери и дочери - Юдит и Натали Раанан, 59 и 18 лет соответственно. Обе они, помимо израильского гражданства, имеют также и американское. Сообщается о том, что посредником в переговорах об их освобождении выступал Катар.

Официального подтверждения по поводу освобождения заложниц пока нет, но израильские СМИ сообщают, что их передали властям Египта через границу с сектором Газа.

Также утверждается, что женщин освободили "по гуманитарным причинам" без каких-либо условий.