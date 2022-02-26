В Азербайджане вспомнили жертв массовых убийств в Ходжалы

В Азербайджане сегодня прошли мероприятия, посвящённые 30-летию со дня массового убийства азербайджанских жителей города Ходжалы на территории Нагорного Карабаха. В Баку состоялось шествие во главе с президентом Ильхамом Алиевым. Он возложил венок и цветы к памятнику жертвам трагедии.

Акции памяти прошли и в других городах и странах. Например, в Москве людии принесли цветы к посольству Азербайджана.

В ночь на с 25 на 26 февраля 1992 года во время обострившегося конфликта между Баку и Ереваном вооружённые армянские формирования при поддержке мотострелкового полка Объединённых сил СНГ начали штурм города и обстрел. По официальным данным, погибли более 600 человек, в том числе 63 ребёнка. Судьба 150 человек неизвестна до сих пор. По данным правозащитников к моменту штурма в городе находились от двух до четырёх тысяч жителей.

Армянская сторона и некоторые очевидцы рассказывают, что власти Ходжалы были заранее предупреждены об атаке, но ничего не предприняли. По неподтверждённым данным, военнослужащие мотострелкового полка действовали без приказа командования.

По словам очевидцев, часть жителей во время штурма укрывалась в подвалах, другая часть стала покидать город, уходя в сторону Агдама. По данным правозащитного центра "Мемориал", люди шли вдоль русла реки по так называемому "свободному коридору", преднащначавшемуся для отхода беженцев. Там их обстреляли. Число погибших неизвестно. Армянская сторона не стала передавать правозащитникам информацию.

Оставшиеся в живых люди натыкались на армянские блок-посты и также были обстреляны. Некоторые женщины и дети замёрзли в горах.

Официальные представители армянской стороны объяснили гибель беженцев тем, что вместе с ними уходили вооружённые люди, причастные к гибели армян.

Организация Human Rights Watch назвала события в Ходжалы "самой большой резнёй" за время конфликта в Нагорном Карабахе. По заключению "Мемориала", действия армянских вооружённых формирований грубо противоречили Женевской конвенции, Всеобщей декларации прав человека и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооружённых конфликтов.

События в Ходжалы признаны геноцидом и преступлением против человечности в полутора десятках стран.

В конце 2020 года Азербайджан, посоле 44 дней вооружённого противостояния, вернул часть регионов Карабаха под свой контроль. 10 ноября 2020 года Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали заявление о прекращении боевых действий. В регион были введены российские миротворцы. На данный момент Ходжалы находится в их зоне ответственности.

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