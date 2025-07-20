Израиль: операция в секторе Газа затронет город Дейр-эль-Балах

Израильские военные в воскресенье заявили, что готовятся к началу наземной операции в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа - впервые с начала боевых действий в октябре 2023 года. ЦАХАЛ выпустил специальное предупреждение для жителей юго-западных районов города с призывом эвакуироваться.

Израильские военные заявили, что расширяют свои операции в секторе на те районы, которые ранее не были ими затронуты. Цель операций, как утверждается, уничтожение инфраструктуры группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС.

О предстоящем наступлении в Дейр эль-Балах сообщается на фоне продолжающихся непрямых переговорах о прекращении огня и освобождении удерживаемых заложников. В ХАМАС заявляют о возможности заключения соглашения уже на следующей неделе.

Известно, что в Дейр-эль-Балах ранее удерживалась по крайней мере часть заложников, и израильские военные воздерживались от операций там, поскольку ХАМАС грозил убить заложников, если израильские военные приблизятся к местам, где они содержатся. Представители семей заложников выразили обеспокоенность в связи с решением израильских военных всё же начать операцию в городе.

В городе находятся беженцы из других районов Газы, затронутых боями. Теперь им вновь предстоит искать убежища в другом месте.

Израиль начал боевые действия в Газе в ответ на нападение контролировавшей сектор группировки ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты около 1200 человек и более 250 захвачены в заложники. В результате боёв и авиаударов, по данным палестинской стороны, в секторе были убиты около 58 тысяч человек, Израиль ставит эти цифры под сомнение и указывает на то, что неясно, сколько было убито членов ХАМАС и сколько - мирных жителей. В заложниках остаётся 50 человек, больше половины из них, по имеющимся данным, мертвы.

В Тель-Авиве вечером в субботу прошла массовая демонстрация с призывом прекратить боевые действия и добиться освобождения заложников. Участники обратились в том числе к президенту США Дональду Трампу с призывом помочь достичь этого.