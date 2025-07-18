Израиль выразил сожаление в связи с попаданием снаряда в церковь в Газе

Израильские власти выразили глубокое сожаление в связи с ударом по католической церкви Святого Семейства в секторе Газа, в результате которого погибли трое мирных жителей и были ранены несколько человек, включая настоятеля прихода.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся "трагедией" и заявил, что страна "глубоко сожалеет о том, что случайный снаряд поразил церковь". Он добавил, что Израиль проводит расследование и "остается приверженным защите мирных граждан и религиозных объектов".

Израильская армия в предварительном заявлении указала, что осколки снаряда, предположительно выпущенного в ходе боевых действий поблизости, могли случайно задеть территорию церкви. В заявлении подчеркивается, что Израиль не целится в храмы и не намерен наносить ущерб религиозным или гражданским объектам.

Белый дом сообщил, что президент США Трамп позвонил Нетаньяху в связи с ударом по церкви в Газе. Его реакция "не была позитивной", заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. "И, как я понимаю, премьер-министр согласился выпустить заявление. Израильская атака по католической церкви была ошибкой. Именно это премьер-министр передал президенту", — добавила Ливитт.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс на своем брифинге заявила: "Думаю, будет преуменьшением сказать, что он (Трамп) был недоволен". В Госдепартаменте также сообщили, что Вашингтон потребовал от Израиля расследовать удар по церкви.

Иерусалимская латинская патриархия резко осудила действия израильской армии, назвав их "намеренным или, как минимум, безответственным нападением на невинных и на священное место". В заявлении патриархии отмечается, что погибшие искали убежище на территории церкви после того, как их собственные дома были разрушены.

Папа римский Лев XIV выразил "глубокую скорбь" по поводу гибели мирных жителей и призвал к немедленному прекращению огня. В телеграмме, подписанной государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, также выражена надежда на "диалог, примирение и прочный мир".

Среди пострадавших — настоятель прихода, аргентинский священник отец Габриэль Романелли, который ранее поддерживал связь с покойным ныне Франциском. Он получил ранение ноги и был доставлен в больницу Аль-Ахли. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила Израиль в недопустимых атаках на гражданское население. "Ни одна военная цель не оправдывает подобных последствий", — говорится в её заявлении.