Израиль отменил "тактические паузы" в боевых действиях в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об отмене с 29 августа ежедневных "тактических пауз" в военных действиях в городе Газа, где израильские военные ведут наступление против радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС).

Как говорится в сообщении ЦАХАЛ, район города Газа - крупнейшего в одноимённом секторе - "представляет собой опасную зону боевых действий". Израильские военные отметили, что будут "проводить маневры и наступательные операции против террористических организаций в секторе Газа" и при этом "продолжат поддерживать гуманитарные усилия", сообщает "Настоящее Время".

В конце июля Израиль объявил о введении ежедневной "тактической паузы" в боях на отдельных участках сектора Газа, что должно было облегчить работу ООН и международных гуманитарных организаций, которые сталкиваются с серьёзными трудностями при доставке гуманитарной помощи мирному населению Газы. В середине августа сообщалось, что Израиль утвердил план наступления на город Газа.

В Газе находятся сотни тысяч человек, в том числе беженцы из других районов сектора, ставших целью израильских операций.

Представители ООН, международных гуманитарных организаций и многих стран мира заявляют о бедственном положении населения сектора, заявляя в том числе о начале голода в Газе в результате израильской блокады и коллапса производства продуктов питания в самом секторе в результате боевых действий. Израиль возлагает ответственность за страдания жителей Газы на ХАМАС, которая отказывается выполнять требования Израиля, в частности освободить захваченных в октябре 2023 года заложников и отказаться от власти над сектором.



