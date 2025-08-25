При ударе по больнице в секторе Газа погибли журналисты

Не менее 20 человек, в том числе журналисты, погибли на юге сектора Газа в результате израильского удара по территории больницы "Насер" в городе Хан-Юнис. Об этом сообщают подконтрольный радикальной группировке ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) Минздрав Газы. Информацию об ударе и погибших подтверждают также арабские и западные СМИ.

В результате атаки погибли не менее четырёх журналистов-фрилансеров, которые сотрудничали с зарубежными СМИ. Агентство Associated Press сообщило о гибели видеожурналистки Марьям Дагга - она сотрудничала с AP и другими СМИ в качестве фрилансера. Погибли и другие фрилансеры - оператор Reuters Хоссам Аль-Масри, корреспондент телеканала "Аль-Джазира" Мухаммед Салам и фотограф Моаз Абу Таха. Среди журналистов есть также раненые.

Утверждается, что по территории больницы были нанесены два удара с небольшим интервалом. Израильские военные подтвердили факт нанесения удара. В сообщении ЦАХАЛ говорится, что начато расследование его обстоятельств. Также в нём выражается сожаление в связи с возможным ущербом, нанесённым гражданским лицам, и подчёркивается, что журналисты никогда не бывают целью израильских военных. Как пишет Times of Israel, по его данным, речь шла не об авиаударе, а, вероятно, о действиях наземных сил. Как правило, необходимость нанесения подобных ударов израильские военные объясняют присутствием вооружённых бойцов ХАМАС, против которой Израиль ведёт боевые действия в Газе.

По данным Комитета защиты журналистов, с октября 2023 года, когда после нападения ХАМАС на Израиль израильские военные начали операцию в Газе, погибли более 190 журналистов. Главным образом это палестинцы, жители сектора, сотрудничающие в качестве фрилансеров с арабскими или западными СМИ. Власти Израиля утверждали, что многие из работающих в Газе репортёров, в том числе погибшие в результате боёв, были связаны с ХАМАС.



В последние дни сообщалось о подготовке наступления Израиля на центр сектора - город Газа. Его проведение будет напрямую зависеть от попыток Израиля эвакуировать около миллиона жителей сектора Газа на юг.

Власти Израиля заявляют, что одной из основных целей военной операции в Газе остаётся освобождение заложников, захваченных во время нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года. По последним данным в заложниках остаются 50 человек, живыми считаются 20 заложников.

Действия Израиля в Газе сталкиваются со всё более резкой критикой со стороны многих стран мира, включая страны Запада, которые указывают на большие жертвы и бедственное положение гражданского населения сектора.



