Израиль отозвал дипломатов из Турции после митинга с Эрдоганом в поддержку Газы

Израиль отзывает дипломатов из Турции после митинга в центре Стамбула в поддержку сектора Газа. В акции принимал участие турецкий президент Реджеп Эрдоган, он обвинил Израиль в десятилетиях военных преступлениях, назвав страну "оккупантом".

На митинге Эрдоган заявио, что Турция всегда приходит на помощь к тем, кто в ней нуждается, и сейчас в ней нуждается Газа, цитирует его агентство "Анадолу". В выступлении он заявил, что те, кто проливал "крокодиловы слезы" по мирным жителям, убитым в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за "гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа", — пересказывает его агентство "Анадолу".

Политик несколько раз повторил, что израильские власти оказались недовольны его словами, что захвативщее власти в секторе Газа движение ХАМАС — не террористическая организация. Одновременно он обвинил в ситуации в секторе страны Запада, заявив, что Израиль выступает только исполнителем их воли.

"На фоне резких заявлений Турции я распорядился вернуть дипломатических представителей с целью провести переоценку израильско-турецких отношений", — написал в социальной сети X министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Отношения двух стран серьёзно улучшились в 2022 году, когда оба государства назначили друг к другу послов, высланных в 2018 году, на фоне ещё одного обострения в секторе Газа.