Израиль расширяет действия своих сухопутных сил в секторе Газа

Армия обороны Израиля в ночь на субботу"значительно расширит" наземные действия в секторе Газа, направленные на уничтожение боевиков ХАМАС и их инфраструктуры. Об этом заявил представитель пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

В ночь на пятницу подразделения Армии обороны Израиля провели в секторе рейд, нанеся удары по объектам ХАМАС. Утверждается, что был убит командующий батальоном "Западный Хан-Юнис" Мадхат Мубашер, а израильская морская пехота уничтожила командные пункты военно-морских сил ХАМАС. ХАМАС, со своей стороны, заявил, что отразил израильскую атаку с моря.

Вечером в пятницу обстрелы сектора Газа усилились. Сообщается о мощных взрывах в его северной части. Телеканал Al Arabiya назвал этот обстрел самым мощным с начала войны. В секторе перебои с мобильной связью и интернетом. Израильское командование снова обратилось к жителям Газы с рекомендацией эвакуироваться на юг, к границе с Египтом, чтобы не стать случайными жертвами наступления.

Со своей стороны, ХАМАС весь день продолжал обстрелы южной и центральной части Израиля. В Тель-Авиве ракета попала в четырёхэтажный жилой дом, три человека пострадали. Воздушные сирены продолжают звучать во многих городах юга страны, включая Сдерот, Ашдод и Ашкелон.

Ранее The New York Times сообщала со ссылкой на источники в кабинете министров Израиля, что план наземной операции готов, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху медлил с его подписанием, опасаясь снижения своего рейтинга, если наступление повлечёт большие жертвы.

Генеральная ассамблея ООН вечером в пятницу приняла резолюцию, предложенную Иорданией. В ней содержится требование к Израилю и ХАМАС немедленно объявить гуманитарное перемирие, чтобы доставить в сектор Газа воду, продукты, медикаменты и топливо. Также ООН требует освобождения заложников. В резолюции не упоминается и не осуждается нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. Упомянуть его требовал представитель Канады, однако поправка не набрала необходимых двух третей голосов в Генеральной ассамблее.

ХАМАС, по данным израильских властей, захватил в результате атаки 7 октября более 220 заложников - среди них как израильтяне, так и граждане других стран, у некоторых - двойное гражданство. В числе заложников оказались десятки детей. В последующие дни ХАМАС освободил четырёх заложниц. В четверг, 26 октября, движение заявило, что при израильских обстрелах сектора Газа могли погибнуть до 50 пленников.

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