Израиль передал ОАЭ системы ПВО для защиты от атак Ирана

Израиль направил в Объединённые Арабские Эмираты современные системы противовоздушной обороны, включая лазерное оружие, чтобы помочь стране отражать атаки иранских ракет и беспилотников. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идёт, в частности, о системе обнаружения дронов Spectro и лазерной установке "Железный луч", способной уничтожать ракеты малой дальности и беспилотники. По данным источников, Израиль также развернул в ОАЭ элементы системы "Железный купол" и направил "несколько десятков" военнослужащих для их обслуживания.

Система Spectro позволяет обнаруживать беспилотники, включая дроны типа "Шахед", на расстоянии до 20 километров. Источники отмечают, что часть переданных систем находилась на стадии прототипов или ещё не была полностью интегрирована в израильскую оборонную инфраструктуру.

Официально израильские разработчики вооружений Elbit Systems и Rafael, а также Минобороны Израиля не комментировали эту информацию. Власти ОАЭ также не ответили на запросы журналистов Financial Times.

По данным источников, Израиль также делился с Эмиратами разведданными о подготовке запусков ракет на западе Ирана. В ходе конфликта Тегеран выпустил по ОАЭ более 500 баллистических ракет и около двух тысяч беспилотников, но большинство из них были перехвачены.

Военное сотрудничество между Израилем и ОАЭ стало возможным после подписания в 2020 году "Авраамовых соглашений" при посредничестве президента США Дональда Трампа. Нынешний конфликт с Ираном на Ближнем Востоке Financial Times первым серьёзным испытанием этого партнёрства.

По оценкам экспертов, масштабные удары Ирана истощили запасы дорогостоящих ракет-перехватчиков у США, Израиля и стран Персидского залива, что усилило интерес к более дешёвым и мобильным системам ПВО, включая лазерные технологии и средства борьбы с беспилотниками.