Израиль подтвердил, что ведёт операцию и на юге сектора Газа

Израильские военные подтвердили, что начали наземную операцию против группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) не только на севере сектора Газа, как до гуманитарной паузы в боевых действиях, завершившейся 1 декабря, но и в южной его части.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил в воскресенье, что израильские военные "расширяют наземную операцию" на всей территории сектора. Глава Генштаба ЦАХАЛ Герцль Халеви, обращаясь к солдатам, сказал, что операция на юге Газы будет "столь же мощной", как и на севере.

Израиль начал наносить авиаудары по сектору Газа в ответ на нападение ХАМАС 7 октября, жертвами которого стали более 1200 человек, ещё около 240 были захвачены в заложники (сейчас в заложниках остаются более 130 человек). В конце октября началась наземная операция, израильские военные взяли под контроль часть территории на севере сектора. Значительная часть жителей северных районов Газы переместилась на юг, спасаясь от бомбёжек. После завершения гуманитарной паузы Израиль начал наносить удары и по южной части сектора. Израильские военные утверждают, что предупреждают жителей заранее о том, какие районы им следует покинуть в связи с боевыми действиями.

По ряду сообщений, израильские танки на юге сектора Газа продвинулись к шоссе к северо-востоку от города Хан-Юнис. Части населения города было рекомендовано эвакуироваться далее на юг.

Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, утверждает, что за три дня после возобновления боёв погибли более 700 палестинцев-жителей сектора, а общее число погибших превысило 15 тысяч.

США и их союзники, признающие право Израиля на самооборону, напоминают о необходимости беречь жизни мирных жителей. Министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на Национальном форуме по вопросам обороны имени Рейгана в субботу отметил, что Вашингтон продолжит давление на Израиль для защиты гражданского населения Газы. По словам Остина, тактическая победа может обернуться стратегическим поражением, если гражданское население пойдёт "в объятия врага".

Израиль называет целью войны уничтожение ХАМАС и, во всяком случае, лишение этой группировки контроля над Газой. Противники и критики Израиля - главным образом на Ближнем Востоке и в исламском мире - обвиняют его в стремлении взять под контроль сектор Газа и изгнать или уничтожить палестинское население.

Накануне стало известно о прекращении переговоров о новой паузе в боевых действиях о освобождении заложников. ХАМАС заявил, что остающиеся в заложниках люди могут быть освобождены только в случае заключения длительного перемирия.