Пентагон: Израиль может победить, только защищая население Газы

Израиль ведёт городские бои в густонаселённом секторе Газа против группировки ХАМАС, признанной террористической в США и странах Евросоюза, и может победить, только защищая гражданское население. Об этом заявил министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин, сообщает Голос Америки.

Глава Пентагона во время выступления на Национальном форуме по вопросам обороны имени Рейгана отметил, что Вашингтон продолжит давление на Израиль для защиты гражданского населения. По словам Остина, тактическая победа может обернуться стратегическим поражением, если гражданское население пойдёт "в объятия врага".

Остин напомнил о своём личном боевом опыте в городской среде, когда он воевал в Ираке против террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

"Как и ХАМАС, ИГИЛ глубоко укоренился в городских районах. И международная коалиция прилагала все усилия для защиты гражданского населения и создания гуманитарных коридоров, даже во время самых ожесточенных боев", — сказал глава Пентагона, подчеркнув, что поддержка Израиля со стороны США не подлежит обсуждению.

Боевую операцию в секторе Газа силы ЦАХАЛ начали в ответ на нападение джихадистов на юг Израиля 7 октября. Жертвами теракта в Израиле стали 1200 человек, свыше 240 – взяты в заложники.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, число убитых палестинцев с начала ответной операции Израиля превысило 15 тысяч, большинство из которых женщины и дети. Независимого подтверждения этим сообщениям нет.

Израиль утверждает, что цель его операции - разгромить ХАМАС и лишить его власти над сектором Газа.

Тем временем источники Reuters сообщили, что израильские власти проинформировали Египет, Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты, Турцию и Саудовскую Аравию о намерении создать буферную зону в Газе после войны. По словам собеседников агентства, зона будет тянуться с севера на юг и будет предназначена для предотвращения нападения на Израиль возможных джихадистов. Глубина зоны пока не уточняется.

Советник премьер-министра Израиля в разговоре с Reuters также уточнил, другие детали послевоенного обустройства Газы. Офир Фальк, в частности, рассказал, что план израильских властей включает в себя уничтожение ХАМАС, демилитаризацию Газы и деракализацию населения. Буферная зона может быть частью процесса демилитаризации, отметил Фальк.

Собеседники агентства в египетских службах безопасности, сообщили, что Израиль предложил Каиру разоружить северную часть сектора Газа и создать буферную зону под международным контролем. По информации Reuters, несколько государств Ближнего Востока выступили против такой идеи. Вместе с тем, несколько арабских стран не возражают против буферной зоны, но пока не пришли к согласию, где именно она может располагаться.

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