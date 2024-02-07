Израиль подтвердил гибель 31 заложника в плену у ХАМАС

Армия обороны Израиля подтвердила смерть 31 заложника, захваченного боевиками палестинского движения ХАМАС (признано террористическим в США и ЕС) во время или после нападения на Израиль 7 октября.

Ранее власти Израиля предполагали, что в секторе Газа всё ещё удерживаются живыми более 130 заложников, как израильтян, так и иностранцев. Однако, по всей видимости, в живых остаются меньше 100.

Газета The New York Times, ссылаясь на конфиденциальный документ израильской разведки, также пишет о по меньшей мере 30 погибших заложниках. Некоторые из них были убиты во время нападения на израильскую территорию, а затем их тела были доставлены в сектор Газа, утверждает издание. Поскольку их смерть не была подтверждена на тот момент, они были учтены в списке заложников. Другие умерли от ран или были убиты джихадистами в плену.

Ранее сообщалось, что три заложника были по ошибке убиты военными ЦАХАЛ во время военной операции в секторе Газа.

Также есть неподтвержденные данные о гибели ещё как минимум 20 заложников, пишет издание.

The Wall Sreet Journal ранее сообщала, что, по оценкам Израиля, около 50 человек, захваченных ХАМАС 7 октября, могут быть мертвы. Эта цифра называлась на переговорах о судьбе заложников с участием представителей США и Египта.

Таким образом, если эта оценка Израиля верна, около 80 заложников ещё живы, и джихадисты удерживают десятки тел людей, которых они похитили. Никто из погибших до сих пор не возвращён. Освобождение заложников и возвращение тел погибших - условия на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

В результате нападения боевиков ХАМАС и "Исламского джихада" на юг Израиля 7 октября 2023 года погибли около 1200 человек, преимущественно гражданских лиц. От 240 до 250 человек, по разным данным, были взяты в заложники и увезены в сектор Газа. В ответ Израиль развернул военную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. По данным палестинской стороны, в результате израильского наступления погибли больше 26 тысяч жителей сектора.

В ноябре прошлого года Израиль и ХАМАС договорились о кратком перемирии. Тогда в обмен на освобождение из израильских тюрем ряда палестинских заключённых удалось вернуть порядка 130 заложников.