Шок из-за обвинений. Сотрудников ООН считают причастными к нападениям

Разведка Израиля считает, что по меньшей мере 10 процентов из 12 тысяч сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) могут быть связаны с радикальной палестинской группировкой ХАМАС (признана в США, Великобритании, ЕС и ряде других стран террористической) или другой подобной организацией – "Исламский джихад". Такие данные были обнародованы после того, как в понедельник, 29 января, СМИ опубликовали выдержки из доклада с именами и фотографиями 12 сотрудников БАПОР, которые, вероятно, принимали участие в нападении на Израиль 7 октября прошлого года. Тогда погибли около 1200 человек и 240 были взяты в заложники (132 из них остаются в плену, 27 погибли).

В реакции на эту публикацию более десяти стран мира, в их числе крупнейшие доноры, такие как Великобритания, Германия, Канада, США, Франция, приостановили перечисление взносов для финансирования работы агентства – до выяснения всех обстоятельств произошедшего. 30 января о приостановке выплат объявили Австралия и Новая Зеландия. Они ежегодно направляют БАПОР совокупно более 2 миллионов долларов. Однако финансирование в итоге значительно больше, так как эти средства суммируются со взносами, выделяемыми для работы Международного комитета Красного Креста и Всемирной продовольственной программы ООН.

По некоторым оценкам, общий объем приостановленного финансирования составляет 70 процентов бюджета БАПОР.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон охарактеризовал обвинения в причастности агентства к нападениям ХАМАС как невероятно серьезные. "Важно, чтобы их должным образом расследовали, но мы не будем перечислять взносы, пока министр иностранных дел не получит объяснения произошедшего", – заявил Лаксон.

После обнародования обвинений Израиля гуманитарная организация БАПОР уволила нескольких своих сотрудников. Провести всестороннее расследование призывают в Евросоюзе. В заявлении Еврокомиссии отмечается, что исполнительная власть ЕС определит предстоящие решения по финансированию БАПОР с учетом серьезных обвинений в причастности сотрудников агентства к октябрьским нападениям.

В ООН пообещали, что выяснят все обстоятельства произошедшего, как заявил Стефан Дюжаррик, представитель генерального секретаря ООН:

– Верховный комиссар ООН немедленно принял жесткие и срочные меры. В то же время наша гуманитарная деятельность должна продолжаться, поскольку от нее зависит сохранение человеческих жизней. Комиссар Филипп Лаззарини (глава БАПОР. – РС) проинформировал генерального секретаря ООН о крайне серьезных обвинениях в вовлеченности некоторых сотрудников БАПОР в террористические атаки на Израиль 7 октября. Генеральный секретарь был шокирован этой информацией и отдал распоряжение господину Лаззарини немедленно провести расследование, чтобы любой из сотрудников, имевший отношение к событиям 7 октября или к любой преступной деятельности, был немедленно уволен и передан в руки правоохранительных органов для возможного уголовного преследования. Как объявил 17 января Филипп Лаззарини, будет проведена независимая проверка работы БАПОР с тем, чтобы обеспечить бесперебойную работу агентства по оказанию гуманитарной помощи. Лаззарини принял решение немедленно уволить всех упомянутых сотрудников. Каждый, чья причастность к террористическим актам будет установлена, подвергнется уголовному преследованию, – заявил Стефан Дюжаррик.

Представители ООН 29 января сообщили, что все 12 упомянутых в докладе сотрудников были уволены. В БАПОР заявили, что двое из 12 сотрудников погибли, однако более подробную информацию до окончания внутреннего расследования в рамках ООН предоставить не могут.

Что известно об обвинениях

В досье израильских спецслужб говорится о том, что 10 сотрудников предположительно были членами движения ХАМАС, а один из упомянутых сотрудников БАПОР – членом радикальной группировки "Исламский джихад". В списке обвиняемых один человек подозревается в похищении женщины, еще один предположительно участвовал в нападении на кибуц, в результате которого погибли 97 человек. Эти факты содержатся в докладе, переданном Израилем США.

Согласно документу, трое палестинцев получили сообщения с призывом явиться на встречу 7 октября, а один из них должен был принести гранаты, которые хранил дома. Есть подозрения, что транспортные средства и здания БАПОР использовались для поддержки ХАМАС. Как пишет ознакомившееся с текстом издание The New York Times, офицеры израильской разведки отследили передвижение шести человек на территории Израиля 7 октября, основываясь на данных мобильных телефонов, остальные подозреваемые найдены благодаря отслеживанию их звонков на территории сектора Газа: по данным израильских военных, во время телефонных разговоров они обсуждали свою причастность к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

Что такое БАПОР?

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было создано Организацией Объединенных Наций в 1949 году в ходе Арабо-израильской войны, начавшейся сразу после возникновения государства Израиль. Миссией БАПОР является оказание помощи сотням тысяч перемещенных лиц и палестинских беженцев. Генеральная Ассамблея ООН несколько раз продлевала мандат организации на палестинских территориях.

Сегодня в ведении БАПОР находятся почти 60 лагерей для беженцев, как в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, так и в Ливане и Сирии. Агентство финансирует работу 706 школ с более чем полумиллионом учеников и 140 медицинских учреждений, которые ежегодно обслуживают более 7 миллионов человек. Годовой бюджет организации составляет 1,17 миллиарда долларов. В секторе Газа она является одной из ключевых при предоставлении жилья, продовольствия, медицинского обслуживания, социальных услуг, образования и другой помощи палестинцам и, следовательно, имеет важное значение для жизни многих жителей Ближнего Востока.

Кеннет Рот, бывший директор Human Rights Watch, в интервью "Голосу Америки" сказал, что БАПОР обеспечивает продовольствием и гуманитарной помощью 2 миллиона 300 тысяч человек – 80 процентов этих людей из-за войны не имеют крыши над головой.

Незадолго до того, как стали известны обнародованные в израильском досье факты, представитель по связям с общественностью БАПОР Джульет Тума рассказывала, что в декабре прошлого года в сектор Газа не поступало достаточно еды, воды и топлива. "В учреждениях БАПОР сегодня обрели убежище более 1,4 миллиона человек. Но наши сотрудники не только помогают им, они и сами были вынуждены покинуть свои дома и тоже скорбят по своим близким", – говорила она.

По данным ЮНИСЕФ, у детей беженцев, прибывающих в Рафах, где находится КПП на границе сектора Газа и Египта, есть только 1,5–2 литра воды на день, а водоснабжение сектора находится "на грани коллапса", так как из-за боевых действий по меньшей мере половина объектов водоснабжения и канализации была разрушена полностью или частично. Эта ситуация, как считают в ЮНИСЕФ, особенно опасна для несовершеннолетних, так как они сильнее взрослых подвержены заражению различными инфекционными заболеваниями.

По этой причине решение о приостановке взносов для работы БАПОР ключевыми донорами может усугубить гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Об этом предупреждают представители Организации Объединенных Наций. В отличие от других агентств ООН, БАПОР не имеет стратегического финансового резерва.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в понедельник, что он в ужасе от предъявленных обвинений, однако считает, что нельзя наказывать тысячи других гуманитарных сотрудников, часто работающих в очень тяжелых и опасных условиях: "Предполагаемые отвратительные действия сотрудников БАПОР должны иметь последствия. Но в то же время необходимо обеспечить жизненные потребности отчаявшегося населения", – подчеркнул Гутерриш. Генеральный секретарь ООН также призвал государства-донопы пересмотреть решение о прекращении финансирования. Такие же призывы прозвучали и от главы БАПОР Филиппа Лаззарини, который написал на сайте ООН, что "от этой поддержки зависят жизни жителей Газы и стабильность региона". Некоторые страны мира продолжат перечислять свои взносы, чтобы агентство, помогающее палестинским беженцам, могло продолжать работу. Об этом заявили, например, представители Норвегии, которые приветствовали начало расследования обнародованных сведений, а также Ирландии. Против приостановки помощи также выступили Египет и Саудовская Аравия.

"О прекращении финансирования объявлено в самый трудный момент, когда Международный суд ООН призвал немедленно увеличить помощь и международную поддержку Газы", – говорит Мухаммед Штайе, премьер-министр Палестинской автономии.

При этом провести всестороннее расследование будет сейчас крайне непросто, так как сектор Газа является зоной боевых действий и доступ независимых расследователей туда крайне затруднен.

Критика Израилем БАПОР звучала и до обнародования фактов, содержащихся в докладе. По мнению израильских политиков, агентство является препятствием на пути урегулирования конфликта. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац считает, что БАПОР не должен действовать в секторе Газа после войны, и его необходимо "заменить агентствами, ориентированными на реальный мир и развитие". Кац призвал Лаззарини уйти в отставку. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делал аналогичные заявления. Он считает, что следует подчинить БАПОР Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Было бы крайне безответственно налагать санкции на агентство и все сообщество, которому оно служит, из-за обвинений в отношений всего лишь нескольких человек", – считает Лаззарини.

В 2018 году США приостанавливали выплаты БАПОР – в то время президентом был Дональд Трамп. Среди причин этого решения была названа необходимость реформировать агентство, которое, как считает Трамп, лишь продлевает проблемы палестинских беженцев. Администрация нынешнего президента США Джо Байдена возобновила помощь БАПОР.

Гуманитарные организации призывают возобновить помощь

В понедельник два десятка неправительственных организаций в совместном заявлении призвали страны, приостановившие финансовую помощь БАПОР, пересмотреть свое решение. Среди них Save The Children, Норвежский совет по делам беженцев (NRC), Caritas Internationalis и другие. Они заявили, что два миллиона жителей сектора Газа зависят от помощи БАПОР, более половины из них – дети, которым не хватает еды, воды и теплой одежды. "Мы призываем государства-доноры продолжать поддерживать жизненно важную работу, которую проводят БАПОР и его партнеры, чтобы помочь палестинцам пережить одну из самых страшных гуманитарных катастроф нашего времени", – говорится в заявлении организации.

Наблюдатели, в свою очередь, считают, что приостановка взносов свидетельствует о серьезности доказательств, содержащихся в израильском докладе.