Израиль подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС аль-Хаддада

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию в секторе Газа Изз ад-Дина аль-Хаддада – главы военного крыла группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

Аль-Хаддад – один из организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли свыше тысячи человек, больше 250 были захвачены в заложники и вывезены в Газу.

По данным израильских сил безопасности, аль-Хаддад был убит в пятницу в результате "точечного удара" в районе города Газа.

В ЦАХАЛ заявили, что после ликвидации Мухаммеда Синвара в мае 2025 года аль-Хаддад возглавил военное крыло ХАМАС и занимался восстановлением боеспособности группировки, а также подготовкой новых атак против Израиля.

Израильские военные утверждают, что аль-Хаддад участвовал в удержании израильских заложников и руководил системой их охраны. По версии ЦАХАЛ, он также "окружал себя заложниками" как живым щитом.

Кроме того, стало известно, что палестинский житель Газы через адвокатов обратился в Международный уголовный суд с требованием расследовать преступления ХАМАС против населения сектора.

В 40-страничном обращении содержится просьба выдать ордера на арест 14 лидеров ХАМАСа, включая Халеда Машааля, Халиля аль-Хайю, Мусу Абу Марзука и Изз ад-Дина аль-Хаддада.

Авторы обращения обвиняют ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живых щитов, атаках на гражданское население, пытках, казнях без суда и использовании детей в военных целях. По их словам, действия группировки стали одной из главных причин масштабных жертв и разрушений в Газе.

В свою очередь агентство Reuters и издание The Times of Israel сообщили, что США изучают возможность попросить Израиль передать часть удерживаемых налоговых поступлений Палестинской автономии для финансирования послевоенного восстановления сектора Газа.

Речь может идти примерно о пяти миллиардах долларов. Часть средств, по данным источников, предлагается направить в созданный по инициативе президента США "Совет мира" — переходную структуру для координации восстановления Газы под руководством Дональда Трампа.