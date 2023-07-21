Израиль потребовал от РФ прекратить кампанию по дезинформации

Спецслужбы Израиля обратились к сотрудникам российской разведки с требованием прекратить кампанию по дезинформации израильского общества. Об этом сообщает издание Ynet.

СМИ обращают внимание на то, что в израильском сегменте соцсетей появилось много сообщений на иврите, содержащих пророссийскую пропаганду. Обычно в таких публикациях содержатся призывы прекратить поддержку Украины. Но в последнее время также появляются провокационные сообщения, которые касаются внутренних разногласий в Израиле на фоне политического кризиса и предстоящей судебной реформы.

Израильские спецслужбы второй раз направляют послание России с требованием не вмешиваться во внутренние дела Израиля. Первый раз с российской разведкой связывались незадолго до последних парламентских выборов и Израиле в ноябре прошлого года. Тогда в израильском сегменте соцсетей также наблюдалась активность так называемых интернет-троллей.

Сообщения о кампания по дезинформации израильтян появились на фоне массовых акций против судебной реформы. Власти пытаются реорганизовать судебную систему страны. Предлагаемые кабинетом Биньямина Нетаньяху изменения прежде всего ограничат полномочия Верховного суда.

С момента основания государства в 1948 году Верховный суд играет роль органа конституционного надзора, так как в стране нет конституции и конституционного суда. Верховный суд может контролировать действия правительства и блокировать принятие законов.

Если правительство осуществит реформу, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. У коалиции во главе с Нетаньяху в Кнессете 65 мест, поэтому она сможет принимать и отменять любые законы.

Нетаньяху считает существующую ситуацию антидемократической, поскольку суд может ограничивать действия парламента, избранного народом. Критики реформы считают, что она полностью развяжет руки правительству Нетаньяху, который сам проходит обвиняемым в коррупции по нескольким уголовным делам.

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