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В Израиле новые крупные протесты против судебной реформы

Протесты в Израиле, 18 июля 2023 года

В Израиле проходят массовые протесты против судебной реформы, сообщает The Times of Israel.

Ожидается, что в течение "дня сопротивления" на демонстрации выйдут сотни тысяч человек. Протестующие уже перекрыли дороги в десятках городов, в нескольких произошли потасовки демонстрантов с полицией. Арестованы около 20 человек – все они, по утверждению полиции, нарушили общественный порядок.

В Раанане автомобиль сбил протестующую – по предварительной версии, ненамеренно. Пострадавшую госпитализировали с серьёзными травмами. Водителя допрашивают.

Утром протестующие заблокировали вход в Тель-Авивскую фондовую биржу, после чего вошли в здание и устроили протест там. Противники реформы утверждают, что она нанесёт стране экономический ущерб. Власти эти опасения отвергают.

Также демонстранты приспустили флаг Израиля у штаб-квартиры ЦАХАЛа – армии обороны страны. Ранее вход в штаб заблокировала группа резервистов. Военные неоднократно предупреждали, что прекратят добровольную службу, если власти примут судебную реформу. Они утверждают, что не смогут служить в "недемократическом Израиле".

Группа резервистов использует пластиковые трубы, чтобы полиции было сложнее разорвать цепь. Тель-Авив, 18 июля, 2023 года
Группа резервистов использует пластиковые трубы, чтобы полиции было сложнее разорвать цепь. Тель-Авив, 18 июля, 2023 года

Израильская медицинская ассоциация анонсировала "предупредительную забастовку": завтра утром врачи на два часа приостановят работу в знак протеста против судебной реформы. Доктора считают, что она несёт "смертельный ущерб" для человеческой жизни, системы здравоохранения, пациентов, врачей и другого медицинского персонала. Неотложная помощь в часы забастовки остановлена не будет.

Массовые протесты продолжаются в Израиле в ответ на планы властей реорганизовать судебную систему страны. Противники реформы считают, что в результате снизится судебный контроль за решениями правительства, а суды фактически потеряют независимость.

Агентство Kan News сообщает, что на фоне массовых протестов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал консультации с соратниками, юристами и чиновниками из администрации президента по поводу смягчения реформы. Оппозиция в переговорах не участвует.

Законопроект о судебной реформе будет рассмотрен и, как ожидает Нетаньяху, принят Кнессетом – израильским парламентом – уже в ближайшее воскресенье.

  • Протесты против судебной реформы в Израиле проходили и в марте 2023 года. В один день, 26 марта, на улицы вышли более 600 тысяч демонстрантов. В стране была объявлена забастовка. Тогда Нетаньяху решил отложить рассмотрение судебной реформы до летней сессии Кнессета.

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