Израиль представил "послевоенный план" для Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галлант представил публике своё видение следующей фазы войны в Газе.

Согласно представленным "контурам плана", операции в секторе Газа будут продолжаться до возвращения заложников. По новым сведениям ЦАХАЛ, в руках группировки ХАМАС (признана террористической в США, Великобритании и ЕС) остаются 136 человек. План министра обороны Израиля предусматривает "ликвидацию военного и управленческого потенциала ХАМАС" и "устранение военных угроз в секторе Газа", заявил Галлант, сообщило Международное французское радио (RFI) со ссылкой на AFP.

После завершения войны, когда ХАМАС утратит контроль над Газой, в секторе перестанет действовать и израильская гражданская администрация. Израиль оставит за собой только контроль над соблюдением условий безопасности в секторе. Собственно управление территорией будет осуществлять палестинский орган, который пока не создан.

Заявления Иоава Галланта были сделаны непосредственно перед началом ближневосточного турне государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Агентство AP отмечает, что идея Галланта о "создании палестинской администрации Газы, при ведущей роли Израиля, резко отличается от призывов США отдать территорию под контроль обновлённой Палестинской администрации. США предложили начать новые переговоры о создании "палестинского государства рядом с Израилем". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские деятели ранее отвергли это предложение.

Израильское издание "Детали" уточняет, что, согласно плану, в палестинском анклаве должен быть создан механизм гражданского контроля, состоящий из четырех частей: многонациональной оперативной группы во главе с США и "умеренными арабскими странами", палестинского гражданско-административного органа, Египта и Израиля.

США и другие государства (страны Западной Европы и умеренные арабские режимы) будут следить и за восстановлением сектора. Египет должен стать главным каналом поступления помощи в Газу, а Израиль будет координировать деятельность многонациональных сил и контролировать ввоз товаров в сектор.

План Галланта отвергает идею, предложенную 1 января крайне правым министром финансов Израиля Бецалелем Смотричем и министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром: вернуть еврейских поселенцев в сектор Газа после войны. На это обращает внимание RFI.

Боевую операцию в секторе Газа силы ЦАХАЛ начали в ответ на нападение джихадистов на юг Израиля 7 октября. Жертвами теракта в Израиле стали 1200 человек, более 240 были взяты в заложники.