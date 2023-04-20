Израиль прекратил экстренную репатриацию для россиян

Израиль прекратил экстренную репатриацию для граждан России и Беларуси, которые приехали в страну после 15 апреля. Об этом пишет VPost. По данным издания, решение принято внутренним распоряжением министерства алии и интеграции.

Эту информацию также подтвердил RTVI адвокат Алексей Коваленко. По его мнению, такое решение связано с сокращением бюджета на экстренную репатриацию.

В октябре прошлого года израильское правительство одобрило предложение об ускорении процедуры иммиграции россиян, попадающих под право репатриации. Кроме того, агентству "Сохнут"(помогает с оформлением документов) разрешили создать транзитные лагеря для репатриантов в Азербайджане и Финляндии, передавала русскоязычная газета "Вести".

Экстренная репатриация позволяла получить статус репатрианта в Израиле, без консульской проверки в стране исхода. Таким образом, можно было въехать в Израиль туристом и уже на месте оформлять статус репатрианта. Согласно новым правилам, те, кто прибыл в Израиль после 15 апреля должны проходить стандартную процедуру репатриации, которая была до февраля 2022 года.

Всего за 2022 год в Израиль репатриировалось более 70 тысяч человек. Это в два раза больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель за последние два десятилетия.

По данным "Сохнут", в России проживают примерно 165 тысяч евреев. В 2022 году на фоне войны в Украине каждый третий еврей в России, по оценкам, мог репатриироваться в Израиль.