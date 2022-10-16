Каждый третий еврей в России может репатриироваться в Израиль в 2022 году

61 тысяча евреев из России могут репатриироваться в Израиль в 2022 году на фоне войны в Украине. 26 тысяч человек уже прибыли в страну, ещё 35 тысяч ожидают получения документов. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на еврейское агентство "Сохнут", помогающее репатриантам в оформлении документов.

Это примерно каждый третий еврей в России — их число оценивалось "Сохнутом" примерно в 165 тысяч человек. В начале месяца еврейское правительство одобрило предложение об ускорении процедуры иммиграции россиян, попадающих под право репатриации. Кроме того "Сохнуту" разрешили создать транзитные лагеря для репатриантов в Азербайджане и Финляндии, передавала русскоязычная газета "Вести".

Издание Jerusalim Post ранее в октябре сообщало со ссылкой на агентство, что не все из подающих документы действительно планируют уезжать, многие просто хотят удостовериться, что имеют на это право. Издание отмечало нехватку языковых школ для олимов (новых репатриантов). Занимающееся помощью репатриантом министерство алии запросило у правительства миллиард шекелей срочного финансирования для олимов из России, но получило только 90 миллионов (это 282 и 25 миллионов долларов соответственно).