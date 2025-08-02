Израиль резко критикует Макрона за слова о заложниках

Советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман резко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Гендельмана, французский лидер фактически приравнял израильских заложников, которые почти два года находятся в секторе Газа, к палестинским заключённым, осуждённым за преступления.

Макрон ранее заявил о необходимости прекращения огня в секторе Газа и добиться освобождения всех заложников. На вопрос, распространяется ли его призыв и на палестинских заключённых, которые находятся в израильских тюрьмах, и которых меняют на израильских заложников, президент ответил: "На всех. С обеих сторон".

"Когда французский президент говорит "освободить всех" и включает в это тех, кто залил улицы наших городов кровью, он фактически разрушает основу любой сделки по освобождению настоящих заложников. Он дал ХАМАСу повод отказаться от предложений, находящихся на столе, и усиливает его шантаж", — подчеркнул Гендельман.

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар также назвал слова Макрона "примером лжи и морального искажения французской политики".

Группировка ХАМАС признана террористической в Израиле, США и Евросоюзе.

Израиль начал боевые действия в Газе в ответ на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты около 1200 человек и более 250 захвачены в заложники.

В результате боёв и авиаударов, по данным палестинской стороны, в секторе были убиты 60 тысяч человек. Израиль ставит эти цифры под сомнение и указывает на то, что неясно, сколько было убито членов ХАМАС и сколько — мирных жителей.

В заложниках у джихадистов в Газе остаются 50 человек. Из них в живых не более 20.





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